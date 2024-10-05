Ворог ударив по Краматорську
Вдень 5 жовтня 2024 року війська РФ обстріляли Краматорськ Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
"Продовжуємо фіксувати наслідки ворожого обстрілу Краматорська", - уточнив він.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вдень 2 жовтня 2024 року війська РФ теж завдавали ударів по Краматорську. Було поранено людину та пошкоджено інфраструктуру.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль