Ворог ударив по Краматорську

Вдень 5 жовтня 2024 року війська РФ обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

"Продовжуємо фіксувати наслідки ворожого обстрілу Краматорська", - уточнив він.

