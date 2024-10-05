УКР
Ворог ударив по Краматорську

Наслідки удару РФ по Краматорську 25 вересня

Вдень 5 жовтня 2024 року війська РФ обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

"Продовжуємо фіксувати наслідки ворожого обстрілу Краматорська", - уточнив він.

Також читайте: Наслідки удару РФ по Краматорську 25 вересня: 2 загиблих, 19 поранених, зокрема 4 дитини, пошкоджено 39 багатоповерхівок та 3 заклади освіти. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вдень 2 жовтня 2024 року війська РФ теж завдавали ударів по Краматорську. Було поранено людину та пошкоджено інфраструктуру.

