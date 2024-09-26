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Наслідки удару РФ по Краматорську 25 вересня: 2 загиблих, 19 поранених, зокрема 4 дитини, пошкоджено 39 багатоповерхівок та 3 заклади освіти. ФОТОрепортаж

Унаслідок атаки росіян на Краматорськ 25 вересня загинули дві людини і 19 зазнали поранень, зокрема чотири дитини від 4 до 15 років.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"2 загиблих і 19 поранених - такі остаточні наслідки вчорашнього удару по Краматорську.

Загинули 50-річний чоловік і 87-річна жінка. Серед поранених - 4 дитини від 4 до 15 років", - йдеться в повідомленні.

Наслідки удару РФ по Краматорську 25 вересня

Крім того, пошкоджені 39 багатоповерхівок, 3 навчальні заклади, 10 торгових точок і 16 автомобілів.

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Наслідки удару РФ по Краматорську 25 вересня
Наслідки удару РФ по Краматорську 25 вересня

"Не перетворюйте себе на мішень для росіян! Евакуюйтесь своєчасно!" - закликав начальник ОВА.

Нагадаємо, вчора, 25 вересня, російські війська вдарили по Краматорську на Донеччині. Повідомлялося, що росіяни скинули на місто КАБи.

Автор: 

Краматорськ (660) обстріл (28657) Донецька область (8558)


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" ... Евакуюйтесь своєчасно!" - закликав начальник ОВА."

Який він вумний цей Вадим Філашкін ... куди евакуюватись пересічному і за які гроші знімати житло та жити в евакуації ?

Він що - впевнений , що у пересічних має бути те , що мав Вова Квартальний ще до свого Президентства - вілла в Італії , квартири в Батумі та Лондоні , повно нерухомості по Україні ... та ще й мільйони баксів на рахунках в офшорах ?
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26.09.2024 19:39 Відповісти
Головне своечасно зняти Залужного та ще 16 військових керівників, а потім сунути фронт до Краматорська та Покровська!
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26.09.2024 20:06 Відповісти
 
 