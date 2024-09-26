Наслідки удару РФ по Краматорську 25 вересня: 2 загиблих, 19 поранених, зокрема 4 дитини, пошкоджено 39 багатоповерхівок та 3 заклади освіти. ФОТОрепортаж

Унаслідок атаки росіян на Краматорськ 25 вересня загинули дві людини і 19 зазнали поранень, зокрема чотири дитини від 4 до 15 років.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"2 загиблих і 19 поранених - такі остаточні наслідки вчорашнього удару по Краматорську.

Загинули 50-річний чоловік і 87-річна жінка. Серед поранених - 4 дитини від 4 до 15 років", - йдеться в повідомленні.

Крім того, пошкоджені 39 багатоповерхівок, 3 навчальні заклади, 10 торгових точок і 16 автомобілів.

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"Не перетворюйте себе на мішень для росіян! Евакуюйтесь своєчасно!" - закликав начальник ОВА.

Нагадаємо, вчора, 25 вересня, російські війська вдарили по Краматорську на Донеччині. Повідомлялося, що росіяни скинули на місто КАБи.