На фронте произошло 147 боевых столкновений. Горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

С начала суток 5 октября на фронте произошло 147 боевых столкновений. Враг наиболее активен на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом говорится в сводке Гентаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины 69 авиаударов, сбросив 105 КАБов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 583 дроны-камикадзе и осуществили более 3590 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал оборонительные рубежи украинских воинов неподалеку Липцев, Волчанска и Старицы. Все атаки противника были отбиты.

На Купянском направлении противник сосредоточил основные усилия в районе населенного пункта Лозовая, где атаковал 12 раз, 7 боев до сих пор продолжаются. Кроме того, десять раз проводил штурмы в районах Новоосиново, Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного, Глушковки и Кругляковки, здесь Украинские защитники отбили все атаки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции ВСУ неподалеку Новосадового, Макеевки, Грековки и Торского. В настоящее время идет два боя.

На Сиверском направлении враг больше всего наступал в районе Белогоровки, здесь отражено 9 атак, еще один бой продолжается. Также российские оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Новосадово и Верхнекаменское. Идет один бой в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений вблизи Ступочек, Калиновки, Григорьевки и Часова Яра, пять вражеских атак отражены нашими защитниками.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали силы обороны возле Дачного и Торецка. Наши воины остановили пять вражеских атак, восемь атак - продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток, россияне 28 раз пытались прорвать оборону ВСУ неподалеку населенных пунктов Новоторецкое, Селидово, Крутой Яр, Лысовка и Луч. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 177 оккупантов, 72 из них - безвозвратно. Также уничтожены две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Кроме этого, повреждены БМП, БТР и две пушки противника.

На Кураховском направлении враг также активен - 26 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Цукурино, Новоселидовки, Измайловки, Острого, Максимильяновки, Катериновки, Константиновки и Антоновки. По уточненной информации, три боя - продолжаются.

На Времевском направлении захватчики осуществили четыре наступательные действия неподалеку Богоявленки. Во время всех боестолкновений - потерпели неудачу.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении имела место одна безуспешная попытка противника продвинуться в направлении наших позиций неподалеку Новоданиловки.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

В Генштабе отметили, что украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

