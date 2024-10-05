На фронті відбулося 147 бойових зіткнень. Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби 5 жовтня на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. Ворог найбільш активний на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Гентабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Російські загарбники завдали по території України 69 авіаударів, скинувши 105 КАБів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 583 дрони-камікадзе та здійснили понад 3590 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог шість разів атакував оборонні рубежі українських воїнів неподалік Липців, Вовчанська та Стариці. Всі атаки противника було відбито.

На Куп’янському напрямку противник зосередив основні зусилля в районі населеного пункту Лозова, де атакував 12 разів, 7 боїв досі тривають. Крім того, десять разів проводив штурми у районах Новоосинового, Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Глушківки та Кругляківки, тут Українські захисники відбили всі атаки.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції ЗСУ неподалік Новосадового, Макіївки, Греківки та Торського. На даний час точиться два бої.

На Сіверському напрямку ворог найбільше наступав в районі Білогорівки, тут відбито 9 атак, ще один бій триває. Також російські окупанти атакували в районах населених пунктів Новосадове та Верхньокам’янське. Точиться один бій в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наразі триває п’ять боєзіткнень поблизу Ступочок, Калинівки, Григорівки та Часового Яру, п’ять ворожих атак відбито нашими захисниками.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували сили оборони біля Дачного та Торецька. Наші воїни зупинили п’ять ворожих атак, вісім атак - продовжуються.

На Покровському напрямку від початку цієї доби, росіяни 28 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр, Лисівка та Промінь. Одне боєзіткнення досі триває.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 177 окупантів, 72 з них - безповоротно. Також знищено дві бойові броньовані машини та п’ять автомобілів. Крім цього, пошкоджено БМП, БТР та дві гармати противника.

На Курахівському напрямку ворог також активний - 26 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Цукуриного, Новоселидівки, Ізмайлівки, Гострого, Максимільянівки, Катеринівки, Костянтинівки та Антонівки. За уточненою інформацією, три бої - продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили чотири наступальні дії неподалік Богоявленки. Під час всіх боєзіткнень - зазнали невдачі.

Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку мала місце одна безуспішна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Новоданилівки.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін - не зазнала.

У Генштабі зазначили, що українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

