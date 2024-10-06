РУС
Россияне утром атаковали дронами Херсон и область - четыре человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Обстріли Херсонщини 4 жовтня

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОГА.

Херсон

  • Около семи утра в Херсоне в результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 64-летний мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Сейчас он - под наблюдением врачей.

Херсонщина

  • На Херсонщине вблизи села Орлово оккупанты атаковали с беспилотника маршрутку. Пострадала пассажирка. 50-летнюю женщину доставили в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией и осколочным ранением ног. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.
  • Под удар вражеского дрона попали двое жителей Станислава. Из-за сброса боеприпаса с БпЛА пострадали мужчины, 28 и 53 лет. У них - контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы. Бригада "экстренки" оказала пострадавшим помощь на месте, от госпитализации они отказались.

  • Враг также обстрелял жилую застройку на Херсонщине. Под ударом оказалась Степановка. 

    Повреждены 4-этажный дом и частные дома. В них - выбиты окна, разбита кровля и разрушены заборы. 

    Жители - в шоковом состоянии и до сих пор приходят в себя от пережитого. Только чудом никто из них не пострадал.

Обстріл Степанівки
обстрел (29084) Херсон (3019) Херсонская область (5124)
