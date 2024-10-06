На войне погиб зять Ирины Фарион Василий Особа
В бою с оккупантами на Северском направлении погиб боец Легиона Свободы, минометчик, старший солдат Василий Особа, зять Ирины Фарион.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила дочь убитой языковеда София Семчишин.
"Горите в аду, подонки! Василий Особа убит! Моя любовь", - написала она.
Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил: "В бою с оккупантами на Северском направлении погиб украинский воин, патриот, наш побратим, боец Легиона Свободы, минометчик, старший солдат Василий Особа.
Василий защищал Украину в 4-м батальоне Сила Свободы Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" и отдал жизнь за Государство..."
