На войне погиб зять Ирины Фарион Василий Особа

василь,особа

В бою с оккупантами на Северском направлении погиб боец Легиона Свободы, минометчик, старший солдат Василий Особа, зять Ирины Фарион.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила дочь убитой языковеда София Семчишин.

"Горите в аду, подонки! Василий Особа убит! Моя любовь", - написала она.

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил: "В бою с оккупантами на Северском направлении погиб украинский воин, патриот, наш побратим, боец Легиона Свободы, минометчик, старший солдат Василий Особа.

Василий защищал Украину в 4-м батальоне Сила Свободы Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" и отдал жизнь за Государство..."

Читайте также: Обстоятельства гибели командира 186 батальона Игоря Гриба выясняются, проводится служебное расследование, - 123 БрТРО

Загинув зять Ірини Фаріон

Автор: 

Фарион Ирина (387) Национальная гвардия (2208) потери (4520)
+82
Слава Герою!!! Слава пані Ірині!!!! Слава усім, хто віддав життя за Україну!!!
06.10.2024 14:38 Ответить
+78
Ось відповідь всім критикам Ірини Фаріон. Томас Джефферсон, президент США вірно писав: 'Дерево свободи необхідно поливати час від часу кров'ю тиранів і патріотів. Це його природне добриво." І не тим, хто не піклується про це дерево щось говорити про ту ж пані Ірину.
Вічна шана солдату, співчуття родині. Нехай потік крові тиранів і ворогів стане повноводною судеоплавною рікою, щоб Дерево Незчлежності стало вищим за секвойю і жило не менше років, чим ті могутні дерева.
06.10.2024 14:43 Ответить
+65
Ви уявіть зараз стан доньки Ірини Фаріон?
Нещодавно, спочатку якийсь покидьок вбиває її маму, а тепер москалі вбивають її чоловіка.
Вся партія Свобода з перших днів війни на фронті.
Це до того, що націоналісти "погані" на думку лохторату, тому за них не голосують а зелені "добрі", бо "свої" ватники.
Слава героям націоналістам, які ніколи не зрадили Україну!
Смерть окупантам.
06.10.2024 14:50 Ответить
Виходить, він був саме тим, кого ти зневажливо називаєш "пересічними Миколами".
Виходить, твоя впевненість - твоя власна фантазія.
06.10.2024 18:24 Ответить
Миколами я називаю тут тих які верещать що ні в якому разі не підуть у військо допоки туди не піде ,,прокурор, районний депутат, начальник пожарного депо, директор школи, сусід у якого тесть у поліції і тд і тп,, Потрібне підкреслити. Такий Микола ніколи не читає некрологів про тих же загиблих акторів, мерів міст, директорів шкіл та інших телеведучих і письменників чи, уявіть, зятів відомих тещ. Микола шукає виключно відмазки.
06.10.2024 18:42 Ответить
А навіщо політизувати смерть цього воїна? Фаріон була центральною фігурою у фракції Свободи в Раді, коли вони співпрацювали з режимом Януковича. Якби Свобода не була продажною, може б все було бпо-іншому.
06.10.2024 16:39 Ответить
Свобода скинула Януковича поки інші хороводили і бігали з прапорами ЄС.
06.10.2024 17:06 Ответить
Найбільше загиблих на Майдані, серед Небесної Сотні, це були представники Свободи.
06.10.2024 18:13 Ответить
І як раз за боротьбу з Януковичем та його амбарною книжкою їх з Верховної Ради народ попросив. Це не про окремих членів Свободи, це про продажну партію в цілому
06.10.2024 19:10 Ответить
******. Народ злякався кацапської пропаганди про "націоналістів" і "антисемітів". Неначе цей народ зловили за ганебним заняттям. Досить всіх обманювати.
06.10.2024 19:16 Ответить
Я ще не такий старий і памʼятаю запроданців із Свободи в Раді в часи Януковича. Як разчерез це їх і не переобрали.
06.10.2024 19:31 Ответить
Скільки продажних депутатів було і буде. Ви бачили щоб за це обнуляли всю партію. Свобода покинула Раду відразу після Євромайдану.
06.10.2024 19:44 Ответить
Вона не покинула Раду - в неї вкрал голоси на виборах АДМИНРЕСУРС (порошенкі і авакови ) . Свобода набрала більше 5% по екзит полу, по чомусь її % офіційно булколо 5% , тобто не пройшла
07.10.2024 03:11 Ответить
Да и агент фсб
07.10.2024 03:06 Ответить
Доізображались "не націоналістів", привели циркове шоу до влади.
06.10.2024 19:21 Ответить
піди підітрись амбарною книгою брехун !
06.10.2024 21:02 Ответить
, ви брехун і маніпулятор
06.10.2024 21:35 Ответить
Досить вашої ФСБЄШНОІ БРЕХНІ‼️‼️
07.10.2024 03:05 Ответить
Дуже гірко від того, що гинуть такі шляхетні люди, але від того, що він загинув, служачи під керівництвом кінченого злодійкуватого наркоклоуна, стає стократ гірше...
06.10.2024 16:41 Ответить
Вечная память павшим защитникам УКРАИНЫ! СЛАВА УКРАИНЕ!
06.10.2024 16:42 Ответить
'Свобода' - єдина нормальна політична сила, всі інші - лише пристосуванці.
06.10.2024 17:13 Ответить
Не правда
06.10.2024 17:21 Ответить
ті, що своїх синочків по лондонах-віднях поховали під час війни, не є пристосуванцями? смішно
06.10.2024 17:30 Ответить
07.10.2024 08:43 Ответить
Та да... Там наволочі по типу парасюка, тягнибика, і різного роду бловацьких... Хватало.
06.10.2024 22:03 Ответить
Ага, со спонсором криминальным авторитетом по кличке «Пупс». Отличная партия))
06.10.2024 22:13 Ответить
гуляй лєсом, кацапчік, сваі ахуітєльниє історії там на кацапії тринди
06.10.2024 23:18 Ответить
А як щодо мера семеніхіна, який погрожував дописувачам бо йому не сподобалась критика у фейсбуці. Це ж свободівець, у якого рило в зеленому пуху. Так що не треба тут про вашу політичну силу байки розповідати. Голосували з ригами в парламенті за одні закони. А фінансував то всьо Ахметов
07.10.2024 08:42 Ответить
07.10.2024 08:44 Ответить
Нда......
06.10.2024 17:21 Ответить
Тобі,тиловому мислителю та аналітикові,видніше.
06.10.2024 17:45 Ответить
06.10.2024 18:50 Ответить
С.У.М.
07.10.2024 07:47 Ответить
Василию , как и всем погибшим укаинским воинам, земля пухом и вечная память. Но его смерть никаким образом не делает святой товарищку Фарион, как тут некоторые пытаются доказать..
06.10.2024 19:37 Ответить
Вічна Слава Герою.. попри його навіжену тещу, Вчинки власним життям ніхто не затьмарить політикою ,etc
06.10.2024 19:52 Ответить
Жалко человека , земля пухом ему , ни обидно ли тем матерям отцам женам за своих сыновей, мужей и внуков, и зятей чтобы делать индивидуальностью.
06.10.2024 20:01 Ответить
Ну, взагалі-то тут на цензорів писали, що, мовляв, зять Фаріон не воює, а сидить в Польщі. Ще писали, що син Фаріон не воює, потім, коли я зробила логічне зауваження, що у Фаріон немає сина, в неї одна донька, відповіла щось на зразок "так зять, то майже син", так що повідомлення цілком доречне. Може комусь соромно стане.
06.10.2024 20:43 Ответить
не стане їм соромно. Підлим соромно не буває
06.10.2024 21:24 Ответить
А скільки гнид волало Ірині «де твій зять?» Цікаво чи вибачиться хоча хтось?
06.10.2024 20:21 Ответить
Ні, не вибачаться. Презервативи не вибачаються.
06.10.2024 22:12 Ответить
Прийми, Боже, воїна, який поліг за свою країну супротив окупантів.
06.10.2024 20:55 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
07.10.2024 01:09 Ответить
Справжнім патріотам приходиться воювати відаючи життя , як на передовій так і в тилу.Іх дії і їх слова е реальна зброя
07.10.2024 03:40 Ответить
