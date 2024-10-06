УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4739 відвідувачів онлайн
Новини
25 079 154

На війні загинув зять Ірини Фаріон Василь Особа

василь,особа

У бою з окупантами на Сіверському напрямку загинув боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат Василь Особа, зять Ірини Фаріон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила дочка вбитої мовознавиці Софія Семчишин.

"Горіть у пеклі покидьки! Василя Особу вбито! Моя любов", - написала вона.

Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив: "У бою з окупантами на Сіверському напрямку загинув український воїн, патріот, наш побратим, боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат Василь Особа.

Василь захищав Україну у 4-му батальйоні Сила Свободи Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" і віддав життя за Державу…"

Також читайте: Обставини загибелі командира 186 батальйону Ігоря Гриба з’ясовуються, проводиться службове розслідування, - 123 БрТРО

Загинув зять Ірини Фаріон

Автор: 

Фаріон Ірина (116) Національна гвардія (1621) втрати (4535)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+82
Слава Герою!!! Слава пані Ірині!!!! Слава усім, хто віддав життя за Україну!!!
показати весь коментар
06.10.2024 14:38 Відповісти
+78
Ось відповідь всім критикам Ірини Фаріон. Томас Джефферсон, президент США вірно писав: 'Дерево свободи необхідно поливати час від часу кров'ю тиранів і патріотів. Це його природне добриво." І не тим, хто не піклується про це дерево щось говорити про ту ж пані Ірину.
Вічна шана солдату, співчуття родині. Нехай потік крові тиранів і ворогів стане повноводною судеоплавною рікою, щоб Дерево Незчлежності стало вищим за секвойю і жило не менше років, чим ті могутні дерева.
показати весь коментар
06.10.2024 14:43 Відповісти
+65
Ви уявіть зараз стан доньки Ірини Фаріон?
Нещодавно, спочатку якийсь покидьок вбиває її маму, а тепер москалі вбивають її чоловіка.
Вся партія Свобода з перших днів війни на фронті.
Це до того, що націоналісти "погані" на думку лохторату, тому за них не голосують а зелені "добрі", бо "свої" ватники.
Слава героям націоналістам, які ніколи не зрадили Україну!
Смерть окупантам.
показати весь коментар
06.10.2024 14:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Виходить, він був саме тим, кого ти зневажливо називаєш "пересічними Миколами".
Виходить, твоя впевненість - твоя власна фантазія.
показати весь коментар
06.10.2024 18:24 Відповісти
Миколами я називаю тут тих які верещать що ні в якому разі не підуть у військо допоки туди не піде ,,прокурор, районний депутат, начальник пожарного депо, директор школи, сусід у якого тесть у поліції і тд і тп,, Потрібне підкреслити. Такий Микола ніколи не читає некрологів про тих же загиблих акторів, мерів міст, директорів шкіл та інших телеведучих і письменників чи, уявіть, зятів відомих тещ. Микола шукає виключно відмазки.
показати весь коментар
06.10.2024 18:42 Відповісти
А навіщо політизувати смерть цього воїна? Фаріон була центральною фігурою у фракції Свободи в Раді, коли вони співпрацювали з режимом Януковича. Якби Свобода не була продажною, може б все було бпо-іншому.
показати весь коментар
06.10.2024 16:39 Відповісти
Свобода скинула Януковича поки інші хороводили і бігали з прапорами ЄС.
показати весь коментар
06.10.2024 17:06 Відповісти
Найбільше загиблих на Майдані, серед Небесної Сотні, це були представники Свободи.
показати весь коментар
06.10.2024 18:13 Відповісти
І як раз за боротьбу з Януковичем та його амбарною книжкою їх з Верховної Ради народ попросив. Це не про окремих членів Свободи, це про продажну партію в цілому
показати весь коментар
06.10.2024 19:10 Відповісти
******. Народ злякався кацапської пропаганди про "націоналістів" і "антисемітів". Неначе цей народ зловили за ганебним заняттям. Досить всіх обманювати.
показати весь коментар
06.10.2024 19:16 Відповісти
Я ще не такий старий і памʼятаю запроданців із Свободи в Раді в часи Януковича. Як разчерез це їх і не переобрали.
показати весь коментар
06.10.2024 19:31 Відповісти
Скільки продажних депутатів було і буде. Ви бачили щоб за це обнуляли всю партію. Свобода покинула Раду відразу після Євромайдану.
показати весь коментар
06.10.2024 19:44 Відповісти
Вона не покинула Раду - в неї вкрал голоси на виборах АДМИНРЕСУРС (порошенкі і авакови ) . Свобода набрала більше 5% по екзит полу, по чомусь її % офіційно булколо 5% , тобто не пройшла
показати весь коментар
07.10.2024 03:11 Відповісти
Да и агент фсб
показати весь коментар
07.10.2024 03:06 Відповісти
Доізображались "не націоналістів", привели циркове шоу до влади.
показати весь коментар
06.10.2024 19:21 Відповісти
піди підітрись амбарною книгою брехун !
показати весь коментар
06.10.2024 21:02 Відповісти
, ви брехун і маніпулятор
показати весь коментар
06.10.2024 21:35 Відповісти
Досить вашої ФСБЄШНОІ БРЕХНІ‼️‼️
показати весь коментар
07.10.2024 03:05 Відповісти
Дуже гірко від того, що гинуть такі шляхетні люди, але від того, що він загинув, служачи під керівництвом кінченого злодійкуватого наркоклоуна, стає стократ гірше...
показати весь коментар
06.10.2024 16:41 Відповісти
Вечная память павшим защитникам УКРАИНЫ! СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
06.10.2024 16:42 Відповісти
'Свобода' - єдина нормальна політична сила, всі інші - лише пристосуванці.
показати весь коментар
06.10.2024 17:13 Відповісти
Не правда
показати весь коментар
06.10.2024 17:21 Відповісти
ті, що своїх синочків по лондонах-віднях поховали під час війни, не є пристосуванцями? смішно
показати весь коментар
06.10.2024 17:30 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 08:43 Відповісти
Та да... Там наволочі по типу парасюка, тягнибика, і різного роду бловацьких... Хватало.
показати весь коментар
06.10.2024 22:03 Відповісти
Ага, со спонсором криминальным авторитетом по кличке «Пупс». Отличная партия))
показати весь коментар
06.10.2024 22:13 Відповісти
гуляй лєсом, кацапчік, сваі ахуітєльниє історії там на кацапії тринди
показати весь коментар
06.10.2024 23:18 Відповісти
А як щодо мера семеніхіна, який погрожував дописувачам бо йому не сподобалась критика у фейсбуці. Це ж свободівець, у якого рило в зеленому пуху. Так що не треба тут про вашу політичну силу байки розповідати. Голосували з ригами в парламенті за одні закони. А фінансував то всьо Ахметов
показати весь коментар
07.10.2024 08:42 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 08:44 Відповісти
Нда......
показати весь коментар
06.10.2024 17:21 Відповісти
Тобі,тиловому мислителю та аналітикові,видніше.
показати весь коментар
06.10.2024 17:45 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2024 18:50 Відповісти
С.У.М.
показати весь коментар
07.10.2024 07:47 Відповісти
Василию , как и всем погибшим укаинским воинам, земля пухом и вечная память. Но его смерть никаким образом не делает святой товарищку Фарион, как тут некоторые пытаются доказать..
показати весь коментар
06.10.2024 19:37 Відповісти
Вічна Слава Герою.. попри його навіжену тещу, Вчинки власним життям ніхто не затьмарить політикою ,etc
показати весь коментар
06.10.2024 19:52 Відповісти
Жалко человека , земля пухом ему , ни обидно ли тем матерям отцам женам за своих сыновей, мужей и внуков, и зятей чтобы делать индивидуальностью.
показати весь коментар
06.10.2024 20:01 Відповісти
Ну, взагалі-то тут на цензорів писали, що, мовляв, зять Фаріон не воює, а сидить в Польщі. Ще писали, що син Фаріон не воює, потім, коли я зробила логічне зауваження, що у Фаріон немає сина, в неї одна донька, відповіла щось на зразок "так зять, то майже син", так що повідомлення цілком доречне. Може комусь соромно стане.
показати весь коментар
06.10.2024 20:43 Відповісти
не стане їм соромно. Підлим соромно не буває
показати весь коментар
06.10.2024 21:24 Відповісти
А скільки гнид волало Ірині «де твій зять?» Цікаво чи вибачиться хоча хтось?
показати весь коментар
06.10.2024 20:21 Відповісти
Ні, не вибачаться. Презервативи не вибачаються.
показати весь коментар
06.10.2024 22:12 Відповісти
Прийми, Боже, воїна, який поліг за свою країну супротив окупантів.
показати весь коментар
06.10.2024 20:55 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
показати весь коментар
07.10.2024 01:09 Відповісти
Справжнім патріотам приходиться воювати відаючи життя , як на передовій так і в тилу.Іх дії і їх слова е реальна зброя
показати весь коментар
07.10.2024 03:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 