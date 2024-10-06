На війні загинув зять Ірини Фаріон Василь Особа

У бою з окупантами на Сіверському напрямку загинув боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат Василь Особа, зять Ірини Фаріон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила дочка вбитої мовознавиці Софія Семчишин.

"Горіть у пеклі покидьки! Василя Особу вбито! Моя любов", - написала вона.

Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив: "У бою з окупантами на Сіверському напрямку загинув український воїн, патріот, наш побратим, боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат Василь Особа.

Василь захищав Україну у 4-му батальйоні Сила Свободи Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" і віддав життя за Державу…"

