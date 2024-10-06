На війні загинув зять Ірини Фаріон Василь Особа
У бою з окупантами на Сіверському напрямку загинув боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат Василь Особа, зять Ірини Фаріон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила дочка вбитої мовознавиці Софія Семчишин.
"Горіть у пеклі покидьки! Василя Особу вбито! Моя любов", - написала вона.
Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив: "У бою з окупантами на Сіверському напрямку загинув український воїн, патріот, наш побратим, боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат Василь Особа.
Василь захищав Україну у 4-му батальйоні Сила Свободи Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" і віддав життя за Державу…"
