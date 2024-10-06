С 7 октября в Украине вырастет стоимость оформления паспортов, обмена водительских удостоверений и других услуг
С понедельника 7 октября в Украине меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ".
Об этом говорится в сообщении "Паспортного сервиса", информирует Цензор.НЕТ.
С 7 октября тариф на пакет сервисных услуг "Стандарт" будет составлять:
- Оформление гражданам Украины паспортных документов - 650 грн;
- Оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера - 1250 грн;
- Обмен водительского удостоверения - 950 грн;
- Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства - 950 грн.
- Проставление апостиля - 650 грн.
Отмечается, что специалисты Центров обслуживания граждан "Паспортный сервис" предоставляют консультации онлайн и в телефонном режиме.
В случае вопросов относительно сервисных услуг в "Паспортном сервисе" советуют писать в личные сообщения на официальных страницах в Фейсбук или Инстаграм или же звонить в контактный центр.
Топ комментарии
+17 Frol Fedoroff
показать весь комментарий06.10.2024 20:33 Ответить Ссылка
+10 vitaliymkua
показать весь комментарий06.10.2024 20:41 Ответить Ссылка
+7 Erlich Bachman
показать весь комментарий06.10.2024 20:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так це не така вже й велика сума. Цілком нормально, навіть менше ніж я думав.
я відповім всім тіктоковою відповіддю зеботів.
а до чого тут зеленськи???
він найкращий!!!
він такогощенебуло
він боневтік,
він янелох,
він *******
він для нас все і вся.
а вся гниль, це провокації пороха
Які "прогресивні" ...😡😡😡