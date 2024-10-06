С 7 октября в Украине вырастет стоимость оформления паспортов, обмена водительских удостоверений и других услуг

С понедельника 7 октября в Украине меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ".

Об этом говорится в сообщении "Паспортного сервиса", информирует Цензор.НЕТ.

С 7 октября тариф на пакет сервисных услуг "Стандарт" будет составлять:

Оформление гражданам Украины паспортных документов - 650 грн;

Оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера - 1250 грн;

Обмен водительского удостоверения - 950 грн;

Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства - 950 грн.

Проставление апостиля - 650 грн.

Отмечается, что специалисты Центров обслуживания граждан "Паспортный сервис" предоставляют консультации онлайн и в телефонном режиме.

В случае вопросов относительно сервисных услуг в "Паспортном сервисе" советуют писать в личные сообщения на официальных страницах в Фейсбук или Инстаграм или же звонить в контактный центр.

Читайте также: Украина стала второй в мире по масштабам оцифровки документов