Новости
С 7 октября в Украине вырастет стоимость оформления паспортов, обмена водительских удостоверений и других услуг

С понедельника 7 октября в Украине меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ".

Об этом говорится в сообщении "Паспортного сервиса", информирует Цензор.НЕТ.

С 7 октября тариф на пакет сервисных услуг "Стандарт" будет составлять:

  • Оформление гражданам Украины паспортных документов - 650 грн;
  • Оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера - 1250 грн;
  • Обмен водительского удостоверения - 950 грн;
  • Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства - 950 грн.
  • Проставление апостиля - 650 грн.

Отмечается, что специалисты Центров обслуживания граждан "Паспортный сервис" предоставляют консультации онлайн и в телефонном режиме.

В случае вопросов относительно сервисных услуг в "Паспортном сервисе" советуют писать в личные сообщения на официальных страницах в Фейсбук или Инстаграм или же звонить в контактный центр.

Читайте также: Украина стала второй в мире по масштабам оцифровки документов

документ (401) паспорт (1184) водительские права (156)
+17
Зелені знімають з українців останню сорочку. Бо їхня Крупа ще не все вкрала.
06.10.2024 20:33 Ответить
+10
06.10.2024 20:41 Ответить
+7
Це вони так день народження ***** відмітили? Не з 1, а чомусь з7-го.
06.10.2024 20:37 Ответить
Зелені знімають з українців останню сорочку. Бо їхня Крупа ще не все вкрала.
06.10.2024 20:33 Ответить
Нє всьо так адназначна.

06.10.2024 20:43 Ответить
06.10.2024 21:17 Ответить
Зачіска в стилі "горісполкомовський начос з лаком"
06.10.2024 22:57 Ответить
Це вони так день народження ***** відмітили? Не з 1, а чомусь з7-го.
06.10.2024 20:37 Ответить
06.10.2024 20:41 Ответить
Зелайно прокляте, коли ви вже всi вдавитеся нашими грошима?!?!?!
06.10.2024 20:56 Ответить
https://dumskaya.********************-ili-raschetlivyy-piar-v-passazhirke-186159/ зелена чиновниця в маршрутці
06.10.2024 21:01 Ответить
Оформлення громадянам України паспортних документів - 650 грн.; Джерело:
Так це не така вже й велика сума. Цілком нормально, навіть менше ніж я думав.
06.10.2024 21:05 Ответить
якщо подумти, 1кВт/ч по 10 грн також не багато коштує. В 65 раз дешевше паспорта.
06.10.2024 21:08 Ответить
було 90 коп, а коли владу захопили покидьки, вони ринок перетворили у засіб особистого збогачення. Так що тут не потрібно натгувати сову на глобус.
06.10.2024 21:31 Ответить
Та не намагайся тут нічого пояснити, якщо шоколадного фюрера будеш сильно чіпати тебе ще в рузькі запишуть і скажуть що ти з Саратова. Тут (на цьому сайті) є лінія партії і треба коливатись разом з нею, хто не згодний або каже що і ті і ті гниди, той відразу потрапляє в групу "кацап" і хоч ти тричі будеш хохлом з часів прадіда, тебе вже ніхто не почує
07.10.2024 08:23 Ответить
Така ціна на електрику в Польщі...але там мінімальна зарплатня 1500 євро а не 8000 гривень...
показать весь комментарий
Де де де мінімальна з/п 1500 євро???????
показать весь комментарий
Не кури перед написанням коментів....
07.10.2024 06:57 Ответить
Паспорт, посвідчення, довідки, реєстри і т.і вигадані владою. Також усі суди і т.і. фінансуються із бюджету, тобто абсолютно усе утримує народ України. Мене завжди цикавило питання, а чому усі послуги державної влади ПЛАТНІ? Судове мито - біс із ним - оплачує сторона, яка програла справу, але тільки після суду.
06.10.2024 21:06 Ответить
не можуть ці папери бути безкоштовними, бо скажуть, що це совок!
07.10.2024 08:18 Ответить
ці папери оплачені податками.
07.10.2024 11:20 Ответить
хтоб що не казав про зевладу
я відповім всім тіктоковою відповіддю зеботів.
а до чого тут зеленськи???
він найкращий!!!
він такогощенебуло
він боневтік,
він янелох,
він *******
він для нас все і вся.
а вся гниль, це провокації пороха
06.10.2024 21:14 Ответить
Все правильно: народ під час війни стає біднішим і схожим на общипаного гуся
06.10.2024 21:24 Ответить
На яких підставах!?
06.10.2024 21:34 Ответить
06.10.2024 22:10 Ответить
Слугі наріду надають нам,українцям- "європейські" ціни та тарифи...а от Європейські зарплати та пенсії лише для себе та своїх родичів та оточення...
Які "прогресивні" ...😡😡😡
06.10.2024 22:56 Ответить
Бо монополія на друк і патент слова не в державній власності, а в приватних руцях.
07.10.2024 01:33 Ответить
07.10.2024 05:37 Ответить
Подарунок ***** на день народження.
07.10.2024 12:49 Ответить
 
 