З 7 жовтня в Україні зросте вартість оформлення паспортів, обміну посвідчень водія та інші послуги

Оформлення паспортів та інших документів здорожчає

З понеділка 7 жовтня в Україні змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ".

Про це йдеться у повідомленні "Паспортного сервісу"

З 7 жовтня тариф на пакет сервісних послуг "Стандарт" становитиме:

  • Оформлення громадянам України паспортних документів - 650 грн.;
  • Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру - 1250 грн.;
  • Обмін посвідчення водія - 950 грн.;
  • Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - 950 грн..
  • Проставлення апостиля - 650 грн..

Зазначається, що фахівці Центрів обслуговування громадян "Паспортний сервіс" надають консультації онлайн та у телефонному режимі.

У разі питань щодо сервісних послуг у "Паспортному сервісі" радять писати у приватні повідомлення на офіційних сторінках у Фейсбук чи Інстаграм або ж телефонувати до контактного центру.

+17
Зелені знімають з українців останню сорочку. Бо їхня Крупа ще не все вкрала.
06.10.2024 20:33 Відповісти
+10
06.10.2024 20:41 Відповісти
+7
Це вони так день народження ***** відмітили? Не з 1, а чомусь з7-го.
06.10.2024 20:37 Відповісти
Зелені знімають з українців останню сорочку. Бо їхня Крупа ще не все вкрала.
06.10.2024 20:33 Відповісти
Нє всьо так адназначна.

06.10.2024 20:43 Відповісти
06.10.2024 21:17 Відповісти
Зачіска в стилі "горісполкомовський начос з лаком"
06.10.2024 22:57 Відповісти
Це вони так день народження ***** відмітили? Не з 1, а чомусь з7-го.
06.10.2024 20:37 Відповісти
06.10.2024 20:41 Відповісти
Зелайно прокляте, коли ви вже всi вдавитеся нашими грошима?!?!?!
06.10.2024 20:56 Відповісти
https://dumskaya.********************-ili-raschetlivyy-piar-v-passazhirke-186159/ зелена чиновниця в маршрутці
06.10.2024 21:01 Відповісти
Оформлення громадянам України паспортних документів - 650 грн.; Джерело:
Так це не така вже й велика сума. Цілком нормально, навіть менше ніж я думав.
06.10.2024 21:05 Відповісти
якщо подумти, 1кВт/ч по 10 грн також не багато коштує. В 65 раз дешевше паспорта.
06.10.2024 21:08 Відповісти
було 90 коп, а коли владу захопили покидьки, вони ринок перетворили у засіб особистого збогачення. Так що тут не потрібно натгувати сову на глобус.
06.10.2024 21:31 Відповісти
Та не намагайся тут нічого пояснити, якщо шоколадного фюрера будеш сильно чіпати тебе ще в рузькі запишуть і скажуть що ти з Саратова. Тут (на цьому сайті) є лінія партії і треба коливатись разом з нею, хто не згодний або каже що і ті і ті гниди, той відразу потрапляє в групу "кацап" і хоч ти тричі будеш хохлом з часів прадіда, тебе вже ніхто не почує
07.10.2024 08:23 Відповісти
Така ціна на електрику в Польщі...але там мінімальна зарплатня 1500 євро а не 8000 гривень...
06.10.2024 23:00 Відповісти
Де де де мінімальна з/п 1500 євро???????
07.10.2024 06:56 Відповісти
Не кури перед написанням коментів....
07.10.2024 06:57 Відповісти
Паспорт, посвідчення, довідки, реєстри і т.і вигадані владою. Також усі суди і т.і. фінансуються із бюджету, тобто абсолютно усе утримує народ України. Мене завжди цикавило питання, а чому усі послуги державної влади ПЛАТНІ? Судове мито - біс із ним - оплачує сторона, яка програла справу, але тільки після суду.
06.10.2024 21:06 Відповісти
не можуть ці папери бути безкоштовними, бо скажуть, що це совок!
07.10.2024 08:18 Відповісти
ці папери оплачені податками.
07.10.2024 11:20 Відповісти
хтоб що не казав про зевладу
я відповім всім тіктоковою відповіддю зеботів.
а до чого тут зеленськи???
він найкращий!!!
він такогощенебуло
він боневтік,
він янелох,
він *******
він для нас все і вся.
а вся гниль, це провокації пороха
06.10.2024 21:14 Відповісти
Все правильно: народ під час війни стає біднішим і схожим на общипаного гуся
06.10.2024 21:24 Відповісти
На яких підставах!?
06.10.2024 21:34 Відповісти
06.10.2024 22:10 Відповісти
Слугі наріду надають нам,українцям- "європейські" ціни та тарифи...а от Європейські зарплати та пенсії лише для себе та своїх родичів та оточення...
Які "прогресивні" ...😡😡😡
06.10.2024 22:56 Відповісти
Бо монополія на друк і патент слова не в державній власності, а в приватних руцях.
07.10.2024 01:33 Відповісти
07.10.2024 05:37 Відповісти
Подарунок ***** на день народження.
07.10.2024 12:49 Відповісти
 
 