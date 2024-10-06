З 7 жовтня в Україні зросте вартість оформлення паспортів, обміну посвідчень водія та інші послуги
З понеділка 7 жовтня в Україні змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ".
Про це йдеться у повідомленні "Паспортного сервісу", інформує Цензор.НЕТ.
З 7 жовтня тариф на пакет сервісних послуг "Стандарт" становитиме:
- Оформлення громадянам України паспортних документів - 650 грн.;
- Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру - 1250 грн.;
- Обмін посвідчення водія - 950 грн.;
- Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - 950 грн..
- Проставлення апостиля - 650 грн..
Зазначається, що фахівці Центрів обслуговування громадян "Паспортний сервіс" надають консультації онлайн та у телефонному режимі.
У разі питань щодо сервісних послуг у "Паспортному сервісі" радять писати у приватні повідомлення на офіційних сторінках у Фейсбук чи Інстаграм або ж телефонувати до контактного центру.
Топ коментарі
+17 Frol Fedoroff
показати весь коментар06.10.2024 20:33 Відповісти Посилання
+10 vitaliymkua
показати весь коментар06.10.2024 20:41 Відповісти Посилання
+7 Erlich Bachman
показати весь коментар06.10.2024 20:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так це не така вже й велика сума. Цілком нормально, навіть менше ніж я думав.
я відповім всім тіктоковою відповіддю зеботів.
а до чого тут зеленськи???
він найкращий!!!
він такогощенебуло
він боневтік,
він янелох,
він *******
він для нас все і вся.
а вся гниль, це провокації пороха
Які "прогресивні" ...😡😡😡