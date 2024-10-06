З 7 жовтня в Україні зросте вартість оформлення паспортів, обміну посвідчень водія та інші послуги

З понеділка 7 жовтня в Україні змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ".

Про це йдеться у повідомленні "Паспортного сервісу", інформує Цензор.НЕТ.

З 7 жовтня тариф на пакет сервісних послуг "Стандарт" становитиме:

Оформлення громадянам України паспортних документів - 650 грн.;

Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру - 1250 грн.;

Обмін посвідчення водія - 950 грн.;

Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - 950 грн..

Проставлення апостиля - 650 грн..

Зазначається, що фахівці Центрів обслуговування громадян "Паспортний сервіс" надають консультації онлайн та у телефонному режимі.

У разі питань щодо сервісних послуг у "Паспортному сервісі" радять писати у приватні повідомлення на офіційних сторінках у Фейсбук чи Інстаграм або ж телефонувати до контактного центру.

