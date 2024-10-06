В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу (обновлено)

Поздно вечером воскресенья, 6 октября, в столице и ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях", - сообщили Воздушные силы.

"Крылатая ракета через Черниговскую область в направлении Киевщины", - сообщили ПС в 22:06.

По состоянию на 22:10 карта воздушных тревог выглядела так:

В 22:14 Воздушные силы сообщили об отбое Киевской области. Однако для других областей оставалась угроза применения вражеских беспилотников.

