У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Пізно ввечері неділі, 6 жовтня, у столиці та низці областей оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках", - повідомили Повітряні сили.

"Крилата ракета через Чернігівщину у напрямку Київщини", - повідомили ПС о 22:06.

Станом на 22:10 карта повітряних тривог виглядала так:

Карта тривог станом на 22:10

О 22:14 Повітряні сили повідомили про відбій для Київської області. Проте для інших областей залишалася загроза застосування ворожих безпілотників. 

Читайте також: У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики з півночі (оновлено)

