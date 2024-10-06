У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)
Пізно ввечері неділі, 6 жовтня, у столиці та низці областей оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках", - повідомили Повітряні сили.
"Крилата ракета через Чернігівщину у напрямку Київщини", - повідомили ПС о 22:06.
Станом на 22:10 карта повітряних тривог виглядала так:
О 22:14 Повітряні сили повідомили про відбій для Київської області. Проте для інших областей залишалася загроза застосування ворожих безпілотників.
