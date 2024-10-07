РУС
Местное население на ВОТ вынуждают вступать в "народные дружины", - Центр нацсопротивления

На ТОТ створюють народні дружини

Россияне заставляют жителей временно оккупированных территорий вступать в отряды "народной дружины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Народные дружины, которые должны появиться уже до конца года на улицах временно оккупированных городов Украины, будут работать на "добровольных" началах. Но поскольку у россиян есть план количества таких "волонтеров", то уже сейчас местное население заставляют вступать и создавать некие группировки добровольцев при полицейских отделениях", - отмечают в ЦНС.

Там добавляют, что "костяк" народных дружин на временно захваченных территориях нашего государства создадут казаки и те, кого списали из армии или силовых структур из-за увечий".

"Главная их задача - помогать силовикам обеспечивать "порядок". Под порядком понимается тотальный контроль для выявления проукраински настроенных людей, преследование и склонение к сотрудничеству с врагом", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее российские оккупанты на временно захваченной территории Луганской области планируют создать "народные дружины". Огнестрельного и режущего оружия им не будут выдавать, патрулировать с палками.

Также читайте: Россияне вывозят людей из ВОТ в отдаленные регионы РФ под видом эвакуации, - Центр нацсопротивления

От просто цікаво: вони саме про це мріяли, коли репетували "путєн ввєді", а потім кидалися під колеса воєнної техніки ЗСУ у 2014-му? 🤔
07.10.2024 01:51 Ответить
Що ти мелеш?? Жителі Херсонської і Запорожської області ніколи не кидались під колеса у 2014 році. Там і ополченців не було.
07.10.2024 04:14 Ответить
5-та колона https://www.facebook.com/100022047758716/videos/1257713908747496 невмируща.
07.10.2024 07:50 Ответить
Я бачив тільки спроби спротиву у Мелітополі і Бердянську. Ти був в окупації? Кажуть, що там навіть ліки без російського паспорту не купиш...
07.10.2024 16:13 Ответить
А ТОТ це тільки Херсонщина і Запоріжжя? Чи в тебе, як і в зеленої плісняви, війна почалася лише у лютому 2022-го?
Ну а щоб коментувати по суті раджу читати новину до кінця, бо останній абзац містить такі слова:
"...на тимчасово захопленій території Луганської області ..." Джерело:
08.10.2024 10:32 Ответить
Рашисти ****ні
07.10.2024 01:52 Ответить
От халепа... на ТОТ Тиси вже нема.
07.10.2024 01:58 Ответить
Але ж бояться зброю не дають їм.
07.10.2024 02:27 Ответить
А це - просте повторення 30-х років ХХ ст... Коли в Середній Азії розрвернувся рух басмачів і назрівало повстання - більшовики ввели на цю територію війська. Крім "славян", там був значний процент підрозділів, сформованих з вірменів. Вони відігравали роль каральних загонів. Але регулярних військ не вистачало - особливо в дрібних поселеннях Тому більшовики почали формувать з місцевого населення так звані "отряды краснопалочников". Спочатку давали вогнепальну зброю........ Але коли "краснопалочники" почали переходитьна бік басмачів - вони почали озброювать їх лише киями..
07.10.2024 06:40 Ответить
 
 