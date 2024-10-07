Местное население на ВОТ вынуждают вступать в "народные дружины", - Центр нацсопротивления

Россияне заставляют жителей временно оккупированных территорий вступать в отряды "народной дружины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Народные дружины, которые должны появиться уже до конца года на улицах временно оккупированных городов Украины, будут работать на "добровольных" началах. Но поскольку у россиян есть план количества таких "волонтеров", то уже сейчас местное население заставляют вступать и создавать некие группировки добровольцев при полицейских отделениях", - отмечают в ЦНС.

Там добавляют, что "костяк" народных дружин на временно захваченных территориях нашего государства создадут казаки и те, кого списали из армии или силовых структур из-за увечий".

"Главная их задача - помогать силовикам обеспечивать "порядок". Под порядком понимается тотальный контроль для выявления проукраински настроенных людей, преследование и склонение к сотрудничеству с врагом", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее российские оккупанты на временно захваченной территории Луганской области планируют создать "народные дружины". Огнестрельного и режущего оружия им не будут выдавать, патрулировать с палками.

