Місцеве населення на ТОТ змушують вступати в "народні дружини", - Центр нацспротиву

Росіяни примушують мешканців тимчасово окупованих територій вступати в загони "народної дружини".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Народні дружини, які мають з’явитися вже до кінця року на вулицях тимчасово окупованих міст України, працюватимуть на "добровільних" засадах. Та оскільки в росіян є план кількості таких "волонтерів", то вже зараз місцеве населення змушують вступати та створювати такі собі угрупування добровольців при поліцайських відділеннях", - зазначають в ЦНС.

Там додають, що "кістяк" народних дружин на тимчасово загарбаних територіях нашої держави створять казакі та ті, кого списали з війська чи силових структур через каліцтва".

"Головне їх завдання — допомагати силовикам забезпечувати "порядок". Під порядком розуміється тотальний контроль задля виявлення проукраїнськи налаштованих людей, переслідування та схиляння до співпраці із ворогом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось раніше російські окупанти на тимчасово захопленій території Луганської області планують створити "народні дружини". Вогнепальної та ріжучої зброї їм не видаватимуть, патрулюватимуть із ціпками.

