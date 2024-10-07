УКР
Місцеве населення на ТОТ змушують вступати в "народні дружини", - Центр нацспротиву

На ТОТ створюють народні дружини

Росіяни примушують мешканців тимчасово окупованих територій вступати в загони "народної дружини".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Народні дружини, які мають з’явитися вже до кінця року на вулицях тимчасово окупованих міст України, працюватимуть на "добровільних" засадах. Та оскільки в росіян є план кількості таких "волонтерів", то вже зараз місцеве населення змушують вступати та створювати такі собі угрупування добровольців при поліцайських відділеннях", - зазначають в ЦНС.

Там додають, що "кістяк" народних дружин на тимчасово загарбаних територіях нашої держави створять казакі та ті, кого списали з війська чи силових структур через каліцтва".

"Головне їх завдання — допомагати силовикам забезпечувати "порядок". Під порядком розуміється тотальний контроль задля виявлення проукраїнськи налаштованих людей, переслідування та схиляння до співпраці із ворогом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось раніше російські окупанти на тимчасово захопленій території Луганської області планують створити "народні дружини". Вогнепальної та ріжучої зброї їм не видаватимуть, патрулюватимуть із ціпками.

Читайте: Росіяни вивозять людей з ТОТ у віддалені регіони РФ під виглядом евакуації, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6825) Центр національного спротиву (847)
От просто цікаво: вони саме про це мріяли, коли репетували "путєн ввєді", а потім кидалися під колеса воєнної техніки ЗСУ у 2014-му? 🤔
07.10.2024 01:51 Відповісти
Що ти мелеш?? Жителі Херсонської і Запорожської області ніколи не кидались під колеса у 2014 році. Там і ополченців не було.
07.10.2024 04:14 Відповісти
5-та колона https://www.facebook.com/100022047758716/videos/1257713908747496 невмируща.
07.10.2024 07:50 Відповісти
Я бачив тільки спроби спротиву у Мелітополі і Бердянську. Ти був в окупації? Кажуть, що там навіть ліки без російського паспорту не купиш...
07.10.2024 16:13 Відповісти
А ТОТ це тільки Херсонщина і Запоріжжя? Чи в тебе, як і в зеленої плісняви, війна почалася лише у лютому 2022-го?
Ну а щоб коментувати по суті раджу читати новину до кінця, бо останній абзац містить такі слова:
"...на тимчасово захопленій території Луганської області ..." Джерело:
08.10.2024 10:32 Відповісти
Рашисти ****ні
07.10.2024 01:52 Відповісти
От халепа... на ТОТ Тиси вже нема.
07.10.2024 01:58 Відповісти
Але ж бояться зброю не дають їм.
07.10.2024 02:27 Відповісти
А це - просте повторення 30-х років ХХ ст... Коли в Середній Азії розрвернувся рух басмачів і назрівало повстання - більшовики ввели на цю територію війська. Крім "славян", там був значний процент підрозділів, сформованих з вірменів. Вони відігравали роль каральних загонів. Але регулярних військ не вистачало - особливо в дрібних поселеннях Тому більшовики почали формувать з місцевого населення так звані "отряды краснопалочников". Спочатку давали вогнепальну зброю........ Але коли "краснопалочники" почали переходитьна бік басмачів - вони почали озброювать їх лише киями..
07.10.2024 06:40 Відповісти
 
 