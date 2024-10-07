Ночью враг ударил ракетой по Павлограду на Днепропетровщине, попал в предприятие

Российские захватчики ночью атаковали ракетой Павлоград Днепропетровской области, из артиллерии обстреляли Никополь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В Павлограде в результате ракетного удара повреждено предприятие. Возник пожар, который спасатели локализовали. Погибших и пострадавших нет.

Около полуночи россияне обстреляли Никополь из ствольной артиллерии. Люди также не пострадали.

