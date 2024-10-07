РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9076 посетителей онлайн
Новости
2 585 0

Ночью враг ударил ракетой по Павлограду на Днепропетровщине, попал в предприятие

Росіяни вдарили по Павлограду

Российские захватчики ночью атаковали ракетой Павлоград Днепропетровской области, из артиллерии обстреляли Никополь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В Павлограде в результате ракетного удара повреждено предприятие. Возник пожар, который спасатели локализовали. Погибших и пострадавших нет.

Около полуночи россияне обстреляли Никополь из ствольной артиллерии. Люди также не пострадали.

Также смотрите: Четверо человек ранены в результате российских обстрелов Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29146) Днепропетровская область (4382)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 