Ночью враг ударил ракетой по Павлограду на Днепропетровщине, попал в предприятие
Российские захватчики ночью атаковали ракетой Павлоград Днепропетровской области, из артиллерии обстреляли Никополь.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
В Павлограде в результате ракетного удара повреждено предприятие. Возник пожар, который спасатели локализовали. Погибших и пострадавших нет.
Около полуночи россияне обстреляли Никополь из ствольной артиллерии. Люди также не пострадали.
