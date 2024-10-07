Вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду на Дніпропетровщині, поцілив у підприємство
Російські загарбники вночі атакували ракетою Павлоград Дніпропетровської області, з артилерії обстріляли Нікополь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Павлограді внаслідок ракетного удару пошкоджене підприємство. Виникла пожежа, яку рятувальники локалізували. Загиблих і постраждалих немає.
Близько опівночі росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії. Люди також не постраждали.
