Вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду на Дніпропетровщині, поцілив у підприємство

Росіяни вдарили по Павлограду

Російські загарбники вночі атакували ракетою Павлоград Дніпропетровської області, з артилерії обстріляли Нікополь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Павлограді внаслідок ракетного удару пошкоджене підприємство. Виникла пожежа, яку рятувальники локалізували. Загиблих і постраждалих немає.

Близько опівночі росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії. Люди також не постраждали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Четверо людей поранені внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

обстріл (30425) Дніпропетровська область (4162)
