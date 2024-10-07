Враг концентрирует усилия вблизи Крутого Яра и Селидово на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки, 6 октября 2024 года, на фронте зафиксировано 141 боевое столкновение. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, за сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением восьми ракет, а также 86 авиаударов, сбросив 109 КАБов. Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов, из них 131 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Андреевка, Ободы, Екатериновка, Яструбино, Павловка и Волфино Сумской области; Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области; Торское, Константиновка, Дружба, Дружковка, Торецк, Краматорск, Катериновка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Раздольное и Цукурино Донецкой области; Новодаровка, Щербаки, Каменское и Полтавка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Удары по врагу

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, средство ПВО, единицу специальной техники и две артиллерийские системы.

Напоминается, что общие потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1160 человек. Также наши воины обезвредили 14 танков, 31 бронированную машину, 64 артиллерийские системы, семь реактивных систем залпового огня, два средства ПВО, 65 БпЛА оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты, 96 автомобилей и единицу специальной техники.

Обстановка на Харьковщине

По данным Генштаба, на Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Старицы.

Двенадцать боестолкновений произошло за минувшие сутки на Купянском направлении у Кучеровки, Новоосинового, Кругляковки, Вишневого, Синьковки и Стельмаховки.

Обстановка на Востоке

По уточненной информации, враг атаковал 18 раз неподалеку Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Грековки, Григорьевки и Дибровы на Лиманском направлении.

Украинские защитники отбили одну попытку потеснить наших воинов вблизи Белогоровки на Северском направлении.

Генштаб также отмечает, что в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора на Краматорском направлении за сутки велось девять боев.

"При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации на Торецком направлении россияне атаковали 17 раз неподалеку Торецка и Щербиновки", - говорится в сообщении.

На Покровском направлении наши защитники отбили 21 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Мирноград, Лисовка, Новотроицкое, Проминь и Петровка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Крутого Яра и Селидово.

"Кураховское направление за прошедшие сутки 18 раз было атаковано вблизи населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанное Второе, Александровка и Константиновка", - добавляют в Генштабе.

Обстановка на Юге

Наши защитники отбили пять штурмов оккупантов вблизи населенных пунктов Богоявленка, Ясная Поляна и Золотая Нива, что на Времовском направлении.

Шесть раз противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

Обстановка на Севере

Также Генштаб информирует, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.