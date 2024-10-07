Ворог концентрує зусилля поблизу Крутого Яру та Селидового на Покровському напрямку, - Генштаб

Упродовж минулої доби, 6 жовтня 2024 року, на фронті зафіксовано 141 бойове зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, за добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 86 авіаударів, скинувши 109 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 131 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Андріївка, Ободи, Катеринівка, Яструбине, Павлівка та Волфине Сумської області; Вовчанськ та Козача Лопань Харківської області; Торське, Костянтинівка, Дружба, Дружківка, Торецьк, Краматорськ, Катеринівка, Велика Новосілка, Золота Нива, Роздольне та Цукурине Донецької області; Новодарівка, Щербаки, Кам’янське та Полтавка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Удари по ворогу

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 6 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, засіб ППО, одиницю спеціальної техніки та дві артилерійські системи.

Нагадується, що загальні втрати російських загарбників минулої доби становили 1160 осіб. Також наші воїни знешкодили 14 танків, 31 броньовану машину, 64 артилерійські системи, сім реактивних систем залпового вогню, два засоби ППО, 65 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 96 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

Обстановка на Харківщині

За даними Генштабу, на Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці.

Дванадцять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку біля Кучерівки, Новоосинового, Кругляківки, Вишневого, Синьківки та Стельмахівки.

Обстановка на Сході

За уточненою інформацією, ворог атакував 18 разів неподалік Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Греківки, Григорівки та Діброви на Лиманському напрямку.

Українські захисники відбили одну спробу потіснити наших воїнів поблизу Білогорівки на Сіверському напрямку.

Генштаб також зазначає, що у районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора на Краматорському напрямку за добу точилося дев’ять боїв.

"За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації на Торецькому напрямку росіяни атакували 17 разів неподалік Торецька та Щербинівки", - йдеться у повідомленні.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 21 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Мирноград, Лисівка, Новотроїцьке, Промінь та Петрівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Крутого Яру та Селидового.

"Курахівський напрямок минулої доби 18 разів був атакований поблизу населених пунктів Новоселидівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Олександрівка та Костянтинівка", - додають у Генштабі.

Обстановка на Півдні

Наші захисники відбили п’ять штурмів окупантів поблизу населених пунктів Богоявленка, Ясна Поляна та Золота Нива, що на Времівському напрямку.

Шість разів противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін.

Обстановка на Півночі

Також Генштаб інформує, що на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.