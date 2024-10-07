Сутки в Запорожской области: враг нанес более 380 ударов, в Пологовском районе ранена женщина
За прошедшие сутки, 6 октября, российские захватчики обстреляли 13 населенных пунктов Запорожской области. Враг нанес 383 удара.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
"61-летняя женщина ранена в результате атаки FPV-дроном на Гуляйполе. Женщина получила ранения и контузию. Она доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
Кроме того, враг:
- нанес 9 авиационных ударов по Новояковлевке, Каменскому, Щербакам, Новодаровке, Полтавке и Левадному;
- атаковал 225 БпЛА различной модификации Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку
- из РСЗО совершил 8 обстрелов по Гуляйполю, Орехову, Работино, Малой Токмачке и Малиновке
- нанес 141 артобстрел по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Преображенки и Левадного.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль