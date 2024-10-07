РУС
Сутки в Запорожской области: враг нанес более 380 ударов, в Пологовском районе ранена женщина

За прошедшие сутки, 6 октября, российские захватчики обстреляли 13 населенных пунктов Запорожской области. Враг нанес 383 удара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"61-летняя женщина ранена в результате атаки FPV-дроном на Гуляйполе. Женщина получила ранения и контузию. Она доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг:

  • нанес 9 авиационных ударов по Новояковлевке, Каменскому, Щербакам, Новодаровке, Полтавке и Левадному;
  • атаковал 225 БпЛА различной модификации Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку
  • из РСЗО совершил 8 обстрелов по Гуляйполю, Орехову, Работино, Малой Токмачке и Малиновке
  • нанес 141 артобстрел по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Преображенки и Левадного.

В Запорожской области начинают строительство восьмой подземной школы

