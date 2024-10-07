УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4913 відвідувачів онлайн
Новини
297 0

Доба на Запоріжжі: ворог завдав понад 380 ударів, у Пологівському районі поранено жінку

область,запорізька

Минулої доби, 6 жовтня,  російські загарбники обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області. Ворог завдав 383 удари.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"61-річна жінка поранена внаслідок атаки FPV-дроном на Гуляйполе. Жінка дістала поранення та контузію. Її доставлено до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог:

  • завдав 9 авіаційних ударів по Новояковлівці, Кам'янському, Щербакам, Новодарівці, Полтавці та Левадному;
  • атакував 225 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку
  • з РСЗВ здійснив 8 обстрілів по Гуляйполю, Оріхову, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці
  • завдав 141 артобстріл по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Преображенки та Левадного.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Запоріжжі розпочинають будівництво восьмої підземної школи

Автор: 

обстріл (30425) Запорізька область (3978)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 