Доба на Запоріжжі: ворог завдав понад 380 ударів, у Пологівському районі поранено жінку
Минулої доби, 6 жовтня, російські загарбники обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області. Ворог завдав 383 удари.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"61-річна жінка поранена внаслідок атаки FPV-дроном на Гуляйполе. Жінка дістала поранення та контузію. Її доставлено до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Крім того, ворог:
- завдав 9 авіаційних ударів по Новояковлівці, Кам'янському, Щербакам, Новодарівці, Полтавці та Левадному;
- атакував 225 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку
- з РСЗВ здійснив 8 обстрілів по Гуляйполю, Оріхову, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці
- завдав 141 артобстріл по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Преображенки та Левадного.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль