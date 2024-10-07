На Запоріжжі розпочинають будівництво восьмої підземної школи
Днями у Запорізькій області розпочнуть будувати ще одну підземну школу. Наразі в регіоні їх будується 7.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він наголосив, що вже найближчими днями будівництво розпочнеться у Михайлівській громаді.Вона розрахована на 200 людей у дві зміни.
"7 підземних навчальних просторів вже будуємо - як у Запоріжжі, так і в інших громадах області. Двері першої запорізької "підземної школи" плануємо відкрити цієї осені", - зазначив Федоров.
Він додав, що по всім 8 школам основні роботи закінчать цього року. В них зможуть навчатися офлайн у дві зміни понад 6 тисяч дітей.
"У 2025-му - не менш амбітні плани: ще 5 підземних навчальних просторів для понад 4-х тисяч учнів. По трьох з них триває тендер, а по двох - розробляємо проєктну документацію", - додав начальник ОВА.
Ну, а закінчиться війна - у школи будуть хороші складські приміщення...
Р.С а хто у нас був кируючим у військовійадміністрації донецької обл. кіріенко котрого зараз підозрюють у вкралені в державі 36,6 млн.
Далі буде --газони= траву косять квіточки вирощують і кожен день поливають дороги ремонтують розмітку на них наносять,машин з війсковими котрі їздять на своїх машинах де хотять і як хотять під знаками за знаками їм по цимбалам .Я живу на вулиці котра вузька і перед нею стоїть знак ЗАБОРОНИ 50 км їм позрен литять 100 бо в них БМВ джипи і інші марки
В цій області (Запорізькій) є так звані школи у 13км від ліній фронту.
Команди ніхто не давав на евакуацію.
А менти, своїх на шкільних бусіках до столиці вивозили. Не давлю на сантименти (мені однаково), тільки констатую.
Коротше кажучи: не знаєш тодішньої обстановки - не тринди! Бо обматюкаю!
Не треба виплигувають зі штанів. Кажу що сам знаю, як свідок.
І підтверджую свої слова і ще раз.
А нерозберіха була коли одні їхали ліворуч, а інші праворуч при зміні місця дислокації під подавленим зв'язком.
У кого там що було, мені байдуже.
Була змога евакуйовувати в глиб міста теж.
Самовідвід про нетямущих місцевих залиште іншим, в мене таке не проходить.
За пару годин перебування в штабі не було і натяку на проблему цивільних.
А при ознайомлені мети щодо розвідки місцевості на рахунок розташування сил противника їх турбували лише особисті питання. (У кого там була нерухомість).
Так що не гнівіте бога, Вам не треба моя верифікація - Ви все собі самі знаєте.
чи просто совок
Держпідприємство "Місцеві дороги Запорізької області" Запорізької ОДА вже другий місяць відмовляється оприлюднити кошториси будівництва підземних шкіл на загальну суму 610 млн грн.
Про це https://nashigroshi.org/2024/08/14/shliakhovyky-fedorova-vidmovliaiut-sia-nadavaty-koshtorysy-pidzemnykh-shkil-na-610-mil-*****/ повідомляють Наші гроші із https://incentre.zp.ua/zaporizke-dp-pislya-chotyroh-zapytiv-ne-nadaye-koshtorysy-pidzemnyh-shkil-na-600-miljoniv/ посиланням на "Запорізький центр розслідувань"."
****, краще б лінію оборони будували щоб не довелось потім в тих школах передові штаби розгортати коли наші відступлять до цього самого Запоріжжя. А так і буде, добудуються, будівельники срані. Брусчаточку ще не забудьте навколо тієї школи покласти і квіточок з туями насадити.