Новини
1 825 25

На Запоріжжі розпочинають будівництво восьмої підземної школи

Будівництво підземної школи

Днями у Запорізькій області розпочнуть будувати ще одну підземну школу. Наразі в регіоні їх будується 7.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він наголосив, що  вже найближчими днями будівництво розпочнеться у Михайлівській громаді.Вона розрахована на 200 людей у дві зміни.

"7 підземних навчальних просторів вже будуємо - як у Запоріжжі, так і в інших громадах області. Двері першої запорізької "підземної школи" плануємо відкрити цієї осені", - зазначив Федоров.

Він додав, що по всім 8 школам основні роботи закінчать цього року. В них зможуть навчатися офлайн у дві зміни понад 6 тисяч дітей.

"У 2025-му - не менш амбітні плани: ще 5 підземних навчальних просторів для понад 4-х тисяч учнів. По трьох з них триває тендер, а по двох - розробляємо проєктну документацію", - додав начальник ОВА.

+5
Правда чомусь кошторис засекретили.
07.10.2024 07:58 Відповісти
+5
Тому що крадуть, оборонний бюджет цього року вже до 45млрд.долл. не враховуючи західної допомоги. Без санкцій, без мільйонних виплат контрактникам як в кацапив, а паритету немає нівчому. Не в снарядах, ні в ракетах, не в бомбах.
07.10.2024 08:15 Відповісти
+2
заривають гроші в землю, щоб потім здати місто? Чи потрібні ці підземні школи?
07.10.2024 10:06 Відповісти
Все правильно... Хай діти вчаться у безпеці... Бо поряд з нами живуть не просто "******* на голову терористи"! Гірше! Це "наставники терористів усього світу"! І паскудить вони будуть, поки отой смердючий "третій Рим" не розвалиться остаточно..
Ну, а закінчиться війна - у школи будуть хороші складські приміщення...
07.10.2024 07:52 Відповісти
Но нахріна об"являть локацію?
07.10.2024 08:33 Відповісти
Це - не до мене... А з іншого боку - таке будівництво не сховаєш... Тим більше що (скоріш всього), ці школи будуються на місці зруйнованих - просто розчищають майданчик і риють котлован для підземного поверху....
07.10.2024 08:42 Відповісти
повна ж...у нас у Костянтинівці Дружкікі Краматорську теж позаклалали у бюджет гроші на відбулову ТАК ЗВАНИХ ЗАХИСНИХ СПОРУД УШКОЛАХ які не працюють з березня 2022 року
Р.С а хто у нас був кируючим у військовійадміністрації донецької обл. кіріенко котрого зараз підозрюють у вкралені в державі 36,6 млн.
Далі буде --газони= траву косять квіточки вирощують і кожен день поливають дороги ремонтують розмітку на них наносять,машин з війсковими котрі їздять на своїх машинах де хотять і як хотять під знаками за знаками їм по цимбалам .Я живу на вулиці котра вузька і перед нею стоїть знак ЗАБОРОНИ 50 км їм позрен литять 100 бо в них БМВ джипи і інші марки
07.10.2024 09:42 Відповісти
Буде як на Ягідному. Жителів не евакуйовували, хоча час був. А потім возять з Києва німців - показують підвал, де стіни розмальовані в віршах і як 300 людей/дітей там маринувались.
В цій області (Запорізькій) є так звані школи у 13км від ліній фронту.
07.10.2024 08:47 Відповісти
А ти був у Ягідному, у лютому-березні 2022 року? Сам знаєш, чи був час на евакуацію, чи вона організовувалася, чи хтось думав про те, що ТАКЕ кацапи робитимуть? Я знаю особисто людей з Ягідного (бо там уже два десятки років купляю полуниці для консервацій) . На полювання в ті місця їжджу... І говорив з людьми після окупації Подругу дружини до цих пір не можемо розшукать - чи-то виїхала, чи щось інше сталося... Так що мені не треба "давить на емоції" і "натягувать сову на глобус"... Тим більше - що мова іде зовсім про інше... Ізраїль вже давно живе "на двох рівнях" - наземному та підземному І ми будемо змушені так жить... Чи тобі більше подобається - коли людям сховаться ніде від бомбардувань?
07.10.2024 09:05 Відповісти
Було мінім два дні, поки понтону переправу вдавалось руйнувати (намагання оточити місто).
Команди ніхто не давав на евакуацію.
А менти, своїх на шкільних бусіках до столиці вивозили. Не давлю на сантименти (мені однаково), тільки констатую.
07.10.2024 13:37 Відповісти
Ти прямо на матюки напрошуєшся! Кацапські колони пройшли повз Киїнку, по об"їздній, до Шестовицького мосту, меншен ніж через добу після вторгнення.... І потім навели понтонну переправу. Переправляться почали на другий день Тоді була "нерозбериха" - думали про те, як місто прикрить - а не про села..... До того ж - дорога з Ягідного на Чернігів була відкрита кілька днів....... Але ніхто і не думав виїжджать! А в селі - трохи не в кожного - автомобіль! Тим більше - село не обстрілювалося. Навіть зараз, коли люди знають, ЩО кацапи творять, сидять під обстрілами і не хочуть нікуди виїжджать То що вже казать про ті часи?
Коротше кажучи: не знаєш тодішньої обстановки - не тринди! Бо обматюкаю!
07.10.2024 13:48 Відповісти
Тихесенько.
Не треба виплигувають зі штанів. Кажу що сам знаю, як свідок.
І підтверджую свої слова і ще раз.
А нерозберіха була коли одні їхали ліворуч, а інші праворуч при зміні місця дислокації під подавленим зв'язком.
У кого там що було, мені байдуже.
Була змога евакуйовувати в глиб міста теж.
Самовідвід про нетямущих місцевих залиште іншим, в мене таке не проходить.
07.10.2024 14:04 Відповісти
Ти "свідком" чого був? Хоч не "тринди", чого не знаєш!! І, взагалі: ти "напросився"! ............................
07.10.2024 14:08 Відповісти
На останок, Вам як правдолюбу.
За пару годин перебування в штабі не було і натяку на проблему цивільних.
А при ознайомлені мети щодо розвідки місцевості на рахунок розташування сил противника їх турбували лише особисті питання. (У кого там була нерухомість).
Так що не гнівіте бога, Вам не треба моя верифікація - Ви все собі самі знаєте.
07.10.2024 14:28 Відповісти
Ви просто не знаєте кто такий Федоров, цей проект то тотальний попил бабла нажаль.
07.10.2024 10:09 Відповісти
"Попил бабла" - це зовсім інша тема... Ти - проти будівництва взагалі? А "попилом" хай займаються ті, кого це стосується....
07.10.2024 10:43 Відповісти
чи під зелену срань вже перефарбувався?
чи просто совок
07.10.2024 10:45 Відповісти
Ти голову використовуєш лише для того, щоб туди їсти? "Городину садить не будемо - бо її їстимуть шкідники............ Краще будемо сидіть на крупах і хлібові, які купимо у магазині..........".
07.10.2024 11:01 Відповісти
Правда чомусь кошторис засекретили.
07.10.2024 07:58 Відповісти
Держпідприємство "Місцеві дороги Запорізької області" Запорізької ОДА вже другий місяць відмовляється оприлюднити кошториси будівництва підземних шкіл на загальну суму 610 млн грн.

Про це https://nashigroshi.org/2024/08/14/shliakhovyky-fedorova-vidmovliaiut-sia-nadavaty-koshtorysy-pidzemnykh-shkil-na-610-mil-*****/ повідомляють Наші гроші із https://incentre.zp.ua/zaporizke-dp-pislya-chotyroh-zapytiv-ne-nadaye-koshtorysy-pidzemnyh-shkil-na-600-miljoniv/ посиланням на "Запорізький центр розслідувань"."
07.10.2024 08:01 Відповісти
Тобто це розуміти як розрахунок зелених, що війна назавжди і вони при владі? Ніяких виборів, майданів, газет. Тільки єдиний марафон на ТБ
07.10.2024 08:09 Відповісти
До чого такі дебільні перекручування ? В Ізраїлі усе будувалось та будується з бомбосховищами, у багатьох навіть "броньовані" кімнати є. Тому що живуть поруч з терористами. Ми живемо також поруч з терористами. Які за останні дестяки років показали себе : Придністров'я, Абхазія, Ічкерія, Крим, тепер уся Україна. А ще усюди сують свій озброєний ніс-Карабах, Казахстан, Сирія, Африка. Активно співпрацюють з злом-Іраном та КНДР. Допоки у нас під боком є такий "сусід", ми не можемо відчуватися у абсолютній безпеці ні сьогодні, ні завтра, ні через рік, ні через 10. Аж допоки, як вище сказав Яр-це світове зло остаточно не розвалиться.
07.10.2024 08:34 Відповісти
Під час віни будували, чи спочатку все на оборону пускали, і тільки коли закінчили війну, то вже сховищами зайнялись? Почитайте історію як жили в Ізраілі в 50-х-60-х. Бо всі бачать що зараз, а ніхто не цікавиться якою ціною вони всього цього досягли.
07.10.2024 13:17 Відповісти
Тому що крадуть, оборонний бюджет цього року вже до 45млрд.долл. не враховуючи західної допомоги. Без санкцій, без мільйонних виплат контрактникам як в кацапив, а паритету немає нівчому. Не в снарядах, ні в ракетах, не в бомбах.
07.10.2024 08:15 Відповісти
заривають гроші в землю, щоб потім здати місто? Чи потрібні ці підземні школи?
07.10.2024 10:06 Відповісти
Краще домовляйтесь про мир, а не заганяйте дітей під землю - привіт зіпсований зір на все життя.
07.10.2024 10:07 Відповісти
Бляха, невже в Запоріжжі немає покинутих будівель (совкових підприємств) з міцними подвалми що треба наново будувати.
****, краще б лінію оборони будували щоб не довелось потім в тих школах передові штаби розгортати коли наші відступлять до цього самого Запоріжжя. А так і буде, добудуються, будівельники срані. Брусчаточку ще не забудьте навколо тієї школи покласти і квіточок з туями насадити.
07.10.2024 13:13 Відповісти
 
 