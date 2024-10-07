На Запоріжжі розпочинають будівництво восьмої підземної школи

Днями у Запорізькій області розпочнуть будувати ще одну підземну школу. Наразі в регіоні їх будується 7.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він наголосив, що вже найближчими днями будівництво розпочнеться у Михайлівській громаді.Вона розрахована на 200 людей у дві зміни.

"7 підземних навчальних просторів вже будуємо - як у Запоріжжі, так і в інших громадах області. Двері першої запорізької "підземної школи" плануємо відкрити цієї осені", - зазначив Федоров.

Він додав, що по всім 8 школам основні роботи закінчать цього року. В них зможуть навчатися офлайн у дві зміни понад 6 тисяч дітей.

"У 2025-му - не менш амбітні плани: ще 5 підземних навчальних просторів для понад 4-х тисяч учнів. По трьох з них триває тендер, а по двох - розробляємо проєктну документацію", - додав начальник ОВА.

