В Запорожской области начинают строительство восьмой подземной школы
На днях в Запорожской области начнут строить еще одну подземную школу. Сейчас в регионе их строится 7.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
Он отметил, что уже в ближайшие дни строительство начнется в Михайловской громаде. Она рассчитана на 200 человек в две смены.
"7 подземных учебных пространств уже строим - как в Запорожье, так и в других громадах области. Двери первой запорожской "подземной школы" планируем открыть этой осенью", - отметил Федоров.
Он добавил, что по всем 8 школам основные работы закончат в этом году. В них смогут учиться оффлайн в две смены более 6 тысяч детей.
"В 2025-м - не менее амбициозные планы: еще 5 подземных учебных пространств для более 4-х тысяч учеников. По трем из них продолжается тендер, а по двум - разрабатываем проектную документацию", - добавил начальник ОВА.
Ну, а закінчиться війна - у школи будуть хороші складські приміщення...
Р.С а хто у нас був кируючим у військовійадміністрації донецької обл. кіріенко котрого зараз підозрюють у вкралені в державі 36,6 млн.
Далі буде --газони= траву косять квіточки вирощують і кожен день поливають дороги ремонтують розмітку на них наносять,машин з війсковими котрі їздять на своїх машинах де хотять і як хотять під знаками за знаками їм по цимбалам .Я живу на вулиці котра вузька і перед нею стоїть знак ЗАБОРОНИ 50 км їм позрен литять 100 бо в них БМВ джипи і інші марки
В цій області (Запорізькій) є так звані школи у 13км від ліній фронту.
Команди ніхто не давав на евакуацію.
А менти, своїх на шкільних бусіках до столиці вивозили. Не давлю на сантименти (мені однаково), тільки констатую.
Коротше кажучи: не знаєш тодішньої обстановки - не тринди! Бо обматюкаю!
Не треба виплигувають зі штанів. Кажу що сам знаю, як свідок.
І підтверджую свої слова і ще раз.
А нерозберіха була коли одні їхали ліворуч, а інші праворуч при зміні місця дислокації під подавленим зв'язком.
У кого там що було, мені байдуже.
Була змога евакуйовувати в глиб міста теж.
Самовідвід про нетямущих місцевих залиште іншим, в мене таке не проходить.
За пару годин перебування в штабі не було і натяку на проблему цивільних.
А при ознайомлені мети щодо розвідки місцевості на рахунок розташування сил противника їх турбували лише особисті питання. (У кого там була нерухомість).
Так що не гнівіте бога, Вам не треба моя верифікація - Ви все собі самі знаєте.
чи просто совок
Держпідприємство "Місцеві дороги Запорізької області" Запорізької ОДА вже другий місяць відмовляється оприлюднити кошториси будівництва підземних шкіл на загальну суму 610 млн грн.
Про це https://nashigroshi.org/2024/08/14/shliakhovyky-fedorova-vidmovliaiut-sia-nadavaty-koshtorysy-pidzemnykh-shkil-na-610-mil-*****/ повідомляють Наші гроші із https://incentre.zp.ua/zaporizke-dp-pislya-chotyroh-zapytiv-ne-nadaye-koshtorysy-pidzemnyh-shkil-na-600-miljoniv/ посиланням на "Запорізький центр розслідувань"."
****, краще б лінію оборони будували щоб не довелось потім в тих школах передові штаби розгортати коли наші відступлять до цього самого Запоріжжя. А так і буде, добудуються, будівельники срані. Брусчаточку ще не забудьте навколо тієї школи покласти і квіточок з туями насадити.