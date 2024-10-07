В Запорожской области начинают строительство восьмой подземной школы

На днях в Запорожской области начнут строить еще одну подземную школу. Сейчас в регионе их строится 7.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Он отметил, что уже в ближайшие дни строительство начнется в Михайловской громаде. Она рассчитана на 200 человек в две смены.

"7 подземных учебных пространств уже строим - как в Запорожье, так и в других громадах области. Двери первой запорожской "подземной школы" планируем открыть этой осенью", - отметил Федоров.

Он добавил, что по всем 8 школам основные работы закончат в этом году. В них смогут учиться оффлайн в две смены более 6 тысяч детей.

"В 2025-м - не менее амбициозные планы: еще 5 подземных учебных пространств для более 4-х тысяч учеников. По трем из них продолжается тендер, а по двум - разрабатываем проектную документацию", - добавил начальник ОВА.

