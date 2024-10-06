РУС
Оккупанты почти 400 раз ударили по Запорожской области за сутки

Обстріли на Запоріжжі 5 жовтня

В течение суток оккупанты нанесли 396 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские войска атаковали область из авиации, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.

  • Так, войска РФ осуществили авиационный удар по Левадному.
  • 211 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

  • 16 обстрелов РСЗО накрыли Таврическое, Новоандреевку, Работино и Малую Токмачку.
  • 168 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Сообщается, что поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

