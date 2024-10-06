Оккупанты почти 400 раз ударили по Запорожской области за сутки
В течение суток оккупанты нанесли 396 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, российские войска атаковали область из авиации, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.
- Так, войска РФ осуществили авиационный удар по Левадному.
- 211 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
- 16 обстрелов РСЗО накрыли Таврическое, Новоандреевку, Работино и Малую Токмачку.
- 168 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Сообщается, что поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль