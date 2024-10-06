Окупанти майже 400 разів вдарили по Запорізькій області за добу

Упродовж доби окупанти завдали 396 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські війська атакували область з авіації, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерії.

Так, війська РФ здійснили авіаційний удар по Левадному.

211 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

16 обстрілів РСЗВ накрили Таврійське, Новоандріївку, Роботине та Малу Токмачку.

168 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Повідомляється, що надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

