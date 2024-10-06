Окупанти майже 400 разів вдарили по Запорізькій області за добу
Упродовж доби окупанти завдали 396 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російські війська атакували область з авіації, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерії.
- Так, війська РФ здійснили авіаційний удар по Левадному.
- 211 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
- 16 обстрілів РСЗВ накрили Таврійське, Новоандріївку, Роботине та Малу Токмачку.
- 168 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Повідомляється, що надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
