Сутки в Запорожской области: враг нанес почти 400 ударов, 6 человек ранены
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 392 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
"Пятеро мужчин и одна женщина получили ранения в результате российских атак по Запорожью", - говорится в сообщении.
Федоров отметил, что войска РФ совершили 9 авиационных ударов по Запорожью, Орехову, Малой Токмачке и Новодаровке. Кроме того:
- 225 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новодаровку, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку;
- 13 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку, Работино, Малиновку и Малую Токмачку;
- 145 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Преображенки.
Поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
