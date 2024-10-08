Сутки в Запорожской области: враг нанес почти 400 ударов, 6 человек ранены

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 392 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Пятеро мужчин и одна женщина получили ранения в результате российских атак по Запорожью", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что войска РФ совершили 9 авиационных ударов по Запорожью, Орехову, Малой Токмачке и Новодаровке. Кроме того:

225 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новодаровку, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку;

13 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку, Работино, Малиновку и Малую Токмачку;

145 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Преображенки.

Поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

