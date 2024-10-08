Доба на Запоріжжі: ворог завдав майже 400 ударів, 6 людей поранено

Протягом минулої доби російські загарбники завдали 392 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Пʼятеро чоловіків і одна жінка дістали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Запоріжжю, Оріхову, Малій Токмачці та Новодарівці. Крім того:

225 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новодарівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку;

13 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Роботине, Малинівку та Малу Токмачку;

145 артобстрілів завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Преображенки.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

