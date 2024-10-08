РУС
В Феодосии уже вторые сутки пылает нефтебаза после удара Сил обороны

Нафтобаза у Феодосії після удару Сил оборони горить уже другу добу

Во временно оккупированной Феодосии нефтебаза, которую Силы обороны Украины поразили 7 октября, горит уже вторые сутки.

Масштаб пожара виден на спутниковых снимках, которые демонстрирует мониторинговая группа "Крымского ветра", передает Цензор.НЕТ.

"Нефтебаза в Феодосии продолжает гореть, пошли вторые сутки", - говорится в сообщении.

Нафтобаза у Феодосії горить уже другу добу

Отмечается, что в соцсетях местные сообщают об эвакуации граждан из частного сектора в прилегающем районе, а также интересуются, "выкачали ли топливо из АЗС", расположенных неподалеку.

Глава российской администрации оккупированного города Игорь Ткаченко сообщил 8 октября, что 1 047 человек в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей в Феодосии эвакуированы в пункты временного размещения из-за пожара на нефтебазе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два резервуара с топливом горят в нефтяном терминале оккупированной Феодосии. ВИДЕО

Напомним, ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который расположен во временно оккупированной Феодосии АР Крым.

Также в Феодосии на нефтебазе с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1", но не помогла отразить атаку.

Автор: 

НПЗ (272) пожар (6023) Феодосия (171)
