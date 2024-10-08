В семи областях враг ударил по объектам энергетики, - Минэнерго

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Минэнерго.

В результате обстрелов Днепропетровщины без электроснабжения остается 1,4 тысячи потребителей. В Донецкой области из-за боевых действий за прошедшие сутки обесточены 2,5 тысячи абонентов в 6 населенных пунктах. Энергетики восстановили электроснабжение для 2,5 тысячи абонентов в 10 населенных пунктах.

В результате артобстрелов и авиаударов со стороны границы РФ в Сумской области обесточены 5,3 тысячи абонентов в 30 населенных пунктах. Из-за технологических нарушений без света остались 6,6 тысячи абонентов в 28 населенных пунктах.

На утро из-за боевых действий на Харьковщине без напряжения 41,1 тысячи потребителей в 99 населенных пунктах.

Всего в Херсоне без электроснабжения 4332 абонента. Всего на Херсонщине остаются без света более 25 тысяч абонентов в 45 населенных пунктах.

В результате вражеских обстрелов Черниговщины остаются обесточенными 39 населенных пунктов - 2,7 тысячи абонентов. По технологическим причинам без электроснабжения 1,3 тысячи абонентов в 9 населенных пунктах.

