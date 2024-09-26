Россияне атаковали энергосистему Украины: обесточивание в 11 областях

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

В Киевской и Ивано-Франковской областях в результате атаки БПЛА по территории подстанций было повреждено оборудование и возникло возгорание, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, питание частично восстановлено.

В Днепропетровской области в результате боевых действий без напряжения оставались 2,4 тысячи потребителей, на утро они частично запитаны. В результате обстрела территории подстанции возникло возгорание, при этом выключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались. Возгорание ликвидировано.

Из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки обесточены 6,4 тысячи абонентов в 15 населенных пунктах Донетчины. Энергетики восстановили электроснабжение для 2,8 тысячи абонентов в 5 населенных пунктах. На утро остаются без света 127 населенных пунктов - 83,6 тысячи абонентов.

5 населенных пунктов в Запорожской области и 17,5 тысячи абонентов Николаевщины также обесточивались в результате боевых действий.

Более 13 тысяч абонентов в 118 населенных пунктах Сумщины и 46,6 тысячи потребителей в 99 населенных пунктах Харьковской области без электроэнергии в результате обстрелов.

В Херсоне без электроснабжения более 10 тысяч абонентов. Всего на Херсонщине остаются без света более 25 тысяч абонентов в 45 населенных пунктах.

По технологическим причинам без напряжения 572 потребителя в одном населенном пункте Черниговской области. Из-за боевых действий остаются обесточенными 1,9 тысячи потребителей в 31 населенном пункте.

В Одесской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия, при этом обесточивались подстанции и бытовые потребители, а также один из объектов снижал нагрузку. Питание восстановлено.

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