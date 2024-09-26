Росіяни атакували енергосистему України: знеструмлення в 11 областях

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Івано-Франківській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

У Київській та Івано-Франківській областях внаслідок атаки БПЛА по території підстанцій було пошкоджено обладнання та виникло загорання, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, живлення частково відновлено.

У Дніпропетровській області внаслідок бойових дій без напруги залишались 2,4 тисячі споживачів, на ранок їх частково заживлено. Внаслідок обстрілу території підстанції виникло займання, при цьому вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались. Загорання ліквідовано.

Через ворожі обстріли минулої доби знеструмлено 6,4 тисячі абонентів у 15 населених пунктах Донеччини. Енергетики відновили електропостачання для 2,8 тисячі абонентів у 5 населених пунктах. На ранок залишаються без світла 127 населених пунктів - 83,6 тисячі абонентів.

5 населених пунктів на Запоріжжі та 17,5 тисячі абонентів Миколаївщини також знеструмлювались внаслідок бойових дій.

Понад 13 тисяч абонентів у 118 населених пунктах Сумщини та 46,6 тисячі споживачів у 99 населених пунктах Харківської області без електроенергії внаслідок обстрілів.

У Херсоні без електропостачання понад 10 тисяч абонентів. Всього на Херсонщині залишаються без світла понад 25 тисяч абонентів у 45 населених пунктах.

З технологічних причин без напруги 572 споживачі в одному населеному пункті Чернігівської області. Через бойові дії залишаються знеструмленими 1,9 тисячі споживачів у 31 населеному пункті.

У Одеській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмлювались підстанції та побутові споживачі, а також один з об'єктів знижував навантаження. Живлення відновлено.

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