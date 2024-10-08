Нидерландские банки разморозили полмиллиарда евро российских активов, - СМИ

В Нидерландах было разморожено около 560 миллионов евро российских активов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", местное издание Telegraaf располагает документами, направленными в парламент министром иностранных дел Каспаром Вельдкамом.

В январе в нидерландском парламенте было объявлено, что общая сумма замороженных российских активов составит €660 млн, однако к 1 июля было заблокировано 97,2 миллиона.

Размораживание средств произошло "в результате предоставления исключений для незавершенных платежей и отстранения санкционированных владельцев", говорится в документе.

Значительная часть этой суммы - 430 миллионов евро - принадлежит двум компаниям РФ, как указано в приложении к документу.

В частности, 230 миллионов евро от конкретной компании больше не подлежали замораживанию, поскольку компания через специальную конструкцию была "формально отстранена" от российского владельца.

Издание RTL пишет, что эти две компании имеют одного российского владельца. Активы были разморожены, поскольку были созданы конструкции, которые обеспечивают, что окончательный владелец не имеет никакого влияния на компании, и деньги не могут оказаться в руках санкционированного владельца через косвенные пути.

Министерство экономики страны проверяет, соответствуют ли эти механизмы правилам ЕС по "отстранению" владельца.

Что предшествовало?

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" согласовали механизм выделения помощи Украине на $50 миллиардов за счет использования замороженных российских активов. Средства планируют выделить до конца 2024 года, а погашать кредит будут за счет доходов от замороженных российских активов.

Согласно этому плану, ЕС и США возьмут на себя по около $20 млрд каждый, а остальные 10 миллиардов разделят между собой Великобритания, Япония и Канада.

В то же время США требуют гарантий, чтобы российские активы, большинство из которых хранятся в Европе, оставались при этом замороженными.

При этом Путин назвал этот план "кражей" и пригрозил, что это "не останется безнаказанным".