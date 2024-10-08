УКР
Новини
Нідерландські банки розморозили пів мільярда євро російських активів, - ЗМІ

Заморожені російські активи

У Нідерландах було розморожено близько 560 мільйонів євро російських активів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду", місцеве видання Telegraaf має у своєму розпорядженні документи, надіслані до парламенту міністром закордонних справ Каспаром Вельдкамом.

У січні в нідерландському парламенті було оголошено, що загальна сума заморожених російських активів становитиме €660 млн, проте до 1 липня було заблоковано 97,2 мільйона.

Розмороження коштів відбулося "внаслідок надання винятків для незавершених платежів та відсторонення санкціонованих власників", йдеться в документі.

Значна частина цієї суми - 430 мільйонів євро - належить двом компаніям РФ, як зазначено в додатку до документа.

Читайте: Шольц запевнив, що Україна отримає кредит на $50 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Зокрема, 230 мільйонів євро від конкретної компанії більше не підлягали заморожуванню, оскільки компанія через спеціальну конструкцію була "формально відсторонена" від російського власника.

Видання RTL пише, що ці дві компанії мають одного російського власника. Активи були розморожені, оскільки було створено конструкції, які забезпечують, що остаточний власник не має жодного впливу на компанії, і гроші не можуть опинитися в руках санкціонованого власника через непрямі шляхи.

Міністерство економіки країни перевіряє, чи відповідають ці механізми правилам ЄС щодо "відсторонення" власника.

Що передувало?

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів коштом використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".

Нідерланди (1622) заморожені активи (604)
Чтобы провести по бумагам фиктивное "отстранение собственников" достаточно купить новую фирму и поставить там доверенное лицо. И так просто снимаются санкции
показати весь коментар
08.10.2024 15:57 Відповісти
Буде кацапам за що мобілізувати тисяч 50 африканців, зате Україні пообіцяють кілька ф16 до 27 року.
показати весь коментар
08.10.2024 16:00 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 16:02 Відповісти
депутати фракції «Пропозиція» у Дніпровській міськраді Сергій Пустовий і Євген Кривошеєв разом із дружинами відпочивали на найдорожчому VIP-курорті Мальдівів

5-зірковий Soneva Jani має вартість від 5000 доларів на добу. Пустовий і Кривошеєв витратили по 50 тисяч доларів за тиждень, а їхні дружини б«показали» коштовностей на 300 тисяч
показати весь коментар
08.10.2024 16:01 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 16:07 Відповісти
и что по этому поводу думает Международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляет руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак ?
показати весь коментар
08.10.2024 16:48 Відповісти
Гроші не пахнуть, так? Вже й забули про своїх загиблих на малазійському Боїнгу
показати весь коментар
08.10.2024 23:49 Відповісти
 
 