Нідерландські банки розморозили пів мільярда євро російських активів, - ЗМІ

У Нідерландах було розморожено близько 560 мільйонів євро російських активів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду", місцеве видання Telegraaf має у своєму розпорядженні документи, надіслані до парламенту міністром закордонних справ Каспаром Вельдкамом.

У січні в нідерландському парламенті було оголошено, що загальна сума заморожених російських активів становитиме €660 млн, проте до 1 липня було заблоковано 97,2 мільйона.

Розмороження коштів відбулося "внаслідок надання винятків для незавершених платежів та відсторонення санкціонованих власників", йдеться в документі.

Значна частина цієї суми - 430 мільйонів євро - належить двом компаніям РФ, як зазначено в додатку до документа.

Зокрема, 230 мільйонів євро від конкретної компанії більше не підлягали заморожуванню, оскільки компанія через спеціальну конструкцію була "формально відсторонена" від російського власника.

Видання RTL пише, що ці дві компанії мають одного російського власника. Активи були розморожені, оскільки було створено конструкції, які забезпечують, що остаточний власник не має жодного впливу на компанії, і гроші не можуть опинитися в руках санкціонованого власника через непрямі шляхи.

Міністерство економіки країни перевіряє, чи відповідають ці механізми правилам ЄС щодо "відсторонення" власника.

Що передувало?

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів коштом використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".