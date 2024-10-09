1 батальон 110 ОМБр объявил сбор на автомобильный РЭБ для медиков, чтобы защититься от FPV врага

Воины 1 батальона 110 ОМБр, которые ведут бои против РФ на покровско-кураховском направлении, нуждаются в помощи в приобретении автомобильного РЭБ для защиты от FPV-дронов врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

РЭБ нужен экипажу медиков бригады, которые ежедневно эвакуируют бойцов из зоны поражения противника.

"На нашем направлении значительная часть вражеских дронов управляется на низких частотах - 100-400 МГц. Поэтому нужно устройство, которое может обеспечить защиту во многих диапазонах. А именно, на 125-200/200-300/300-400/400-500/500-600/600-700/700-800 МГц", - рассказали они.

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Стоимость такого автобокса - 160 тыс. грн.

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Номер карты банка

5375 4112 1938 5809

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