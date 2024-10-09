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Новости Война
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1 батальон 110 ОМБр объявил сбор на автомобильный РЭБ для медиков, чтобы защититься от FPV врага

Збір на РЕБ для медиків 110 ОМБр

Воины 1 батальона 110 ОМБр, которые ведут бои против РФ на покровско-кураховском направлении, нуждаются в помощи в приобретении автомобильного РЭБ для защиты от FPV-дронов врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

РЭБ нужен экипажу медиков бригады, которые ежедневно эвакуируют бойцов из зоны поражения противника.

"На нашем направлении значительная часть вражеских дронов управляется на низких частотах - 100-400 МГц. Поэтому нужно устройство, которое может обеспечить защиту во многих диапазонах. А именно, на 125-200/200-300/300-400/400-500/500-600/600-700/700-800 МГц", - рассказали они.

Смотрите: Воины 110 ОМБр уничтожили дронами-камикадзе "Урал" оккупантов. ВИДЕО

Стоимость такого автобокса - 160 тыс. грн.

Реквизиты для помощи:

https://send.monobank.ua/jar/5KBfnN6AHo

Номер карты банка

5375 4112 1938 5809

Также смотрите: Дрон-камикадзе уничтожает в воздухе вражеский разведывательный БПЛА "Zala" на покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

помощь (7855) сбор (308) 110 отдельная механизированная бригада (110)


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09.10.2024 14:27 Ответить
 
 