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Новости Видео Война
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Дрон-камикадзе уничтожает в воздухе вражеский разведывательный БПЛА "Zala" на покровском направлении. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко на покровском направлении уничтожил в воздухе разведывательный российский беспилотник "Zala".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеский Су-25 уничтожен на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица". ВИДЕО

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уничтожение (6923) дроны (3917) 110 отдельная механизированная бригада (105)


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це супер! не зупиняйтесь...
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19.08.2024 14:28 Ответить
ПЖ прямо зараз на це збирає.
Засіб ураження коштує 600+ замість 120к у зенітної ракети. Долучайтесь
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19.08.2024 14:32 Ответить
Донати клас, але цікаво наступне: у мобільних груп (принаймні які я бачив) пікапи від програми U24, тобто не від держави (причому поліцаї отримують пікапи оперативно, прям з бюджету). Далі, ми донатимо на дрони. Тепер питання: коли країні стане зовсім ***** на людей і ми будемо донатити на ракети до патріота?
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19.08.2024 15:40 Ответить
як зважди?
https://www.youtube.com/watch?v=XE38wr1t1qA
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19.08.2024 17:26 Ответить
салупа кацапской зале... ох и названия у козломордых....
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19.08.2024 14:43 Ответить
Я одного не розумію - чому ми донатимо на армію, а не на мусорню, прокуратуру, міськради???
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19.08.2024 19:21 Ответить
 
 