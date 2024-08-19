Дрон-камикадзе уничтожает в воздухе вражеский разведывательный БПЛА "Zala" на покровском направлении. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе из 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко на покровском направлении уничтожил в воздухе разведывательный российский беспилотник "Zala".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
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https://www.youtube.com/watch?v=XE38wr1t1qA