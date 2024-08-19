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Дрон-камікадзе знищує у повітрі ворожий розвідувальний БПЛА "Zala" на покровському напрямку. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка на покровському напрямку знищив у повітрі розвідувальний російський безпілотник "Zala".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий Су-25 знищено на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО

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знищення (7235) дрони (4699) 110 окрема механізована бригада (107)


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19.08.2024 14:28 Відповісти
ПЖ прямо зараз на це збирає.
Засіб ураження коштує 600+ замість 120к у зенітної ракети. Долучайтесь
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19.08.2024 14:32 Відповісти
Донати клас, але цікаво наступне: у мобільних груп (принаймні які я бачив) пікапи від програми U24, тобто не від держави (причому поліцаї отримують пікапи оперативно, прям з бюджету). Далі, ми донатимо на дрони. Тепер питання: коли країні стане зовсім ***** на людей і ми будемо донатити на ракети до патріота?
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19.08.2024 15:40 Відповісти
як зважди?
https://www.youtube.com/watch?v=XE38wr1t1qA
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19.08.2024 17:26 Відповісти
салупа кацапской зале... ох и названия у козломордых....
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19.08.2024 14:43 Відповісти
Я одного не розумію - чому ми донатимо на армію, а не на мусорню, прокуратуру, міськради???
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19.08.2024 19:21 Відповісти
 
 