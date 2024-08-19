Дрон-камікадзе знищує у повітрі ворожий розвідувальний БПЛА "Zala" на покровському напрямку. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка на покровському напрямку знищив у повітрі розвідувальний російський безпілотник "Zala".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
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https://www.youtube.com/watch?v=XE38wr1t1qA