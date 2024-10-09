1 батальйон 110 ОМБр оголосив збір на автомобільний РЕБ для медиків, щоб захиститися від FPV ворога
Воїни 1 батальйону 110 ОМБр, які ведуть бої проти РФ на покровсько-курахівському напрямку, потребують допомоги у придбанні автомобільного РЕБ для захисту від FPV-дронів ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
РЕБ потрібен екіпажу медиків бригади, які щодня евакуюють бійців із зони ураження противника.
"На нашому напрямку значна частина ворожих дронів керується на низьких частотах - 100-400 МГц. Тож потрібен пристрій, який може забезпечити захист в багатьох діапазонах. А саме, на 125-200/200-300/300-400/400-500/500-600/600-700/700-800 МГц", - розповіли вони.
Вартість такого автобоксу - 160 тис. грн.
Реквізити для допомоги:
https://send.monobank.ua/jar/5KBfnN6AHo
Номер картки банки
5375 4112 1938 5809
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар09.10.2024 14:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль