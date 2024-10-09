1 батальйон 110 ОМБр оголосив збір на автомобільний РЕБ для медиків, щоб захиститися від FPV ворога

Воїни 1 батальйону 110 ОМБр, які ведуть бої проти РФ на покровсько-курахівському напрямку, потребують допомоги у придбанні автомобільного РЕБ для захисту від FPV-дронів ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

РЕБ потрібен екіпажу медиків бригади, які щодня евакуюють бійців із зони ураження противника.

"На нашому напрямку значна частина ворожих дронів керується на низьких частотах - 100-400 МГц. Тож потрібен пристрій, який може забезпечити захист в багатьох діапазонах. А саме, на 125-200/200-300/300-400/400-500/500-600/600-700/700-800 МГц", - розповіли вони.

Вартість такого автобоксу - 160 тис. грн.

Реквізити для допомоги:

https://send.monobank.ua/jar/5KBfnN6AHo

Номер картки банки

5375 4112 1938 5809

