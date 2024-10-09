РУС
Новости
Станцию ​​метро "Дніпро" в Киеве закрывали из-за "шутки" школьника. Он забросил в вагон фильтр от противогаза. (обновлено)

Метро у Києві закривали через

В Киеве по техническим причинам станцию метро "Дніпро" закрыли на вход и выход для пассажиров.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что поезда следуют мимо станции без остановки.

"О возобновлении работы в обычном режиме станции "Дніпро" сообщим дополнительно", - говорится в сообщении КГГА.

Местные Telegram-каналы пишут, что в вагон поезда могли бросить мину. На данный момент официального подтверждения этой информации нет.

В полиции Киева сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента на станции метро.

"Полиция устанавливает обстоятельства инцидента на станции метро. Движение поездов станции метро "Дніпро" осуществляется без остановки. На место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

В 16:45 в КГГА сообщили, что станция метро "Дніпро" работает в обычном режиме. Поезда осуществляют остановку на обоих путях станции.

Инцидент изучают и расследуют работники полиции, добавили в КГГА.

Дополненная информация

Впоследствии в Главном управленим Нацполиции Киева рассказали детали случившегося в метро.

Выяснилось, что станцию ​​метро "Дніпро" закрывали из-за того, что 10-летний школьник решил "пошутить" над пассажирами. Парень бросил в вагон фильтрующе-поглощающую коробку от противогаза. Пассажиры предположили, что малолетний бросил в вагон мину.

"На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники Главка полиции и следственно-оперативная группа управления полиции в метрополитене. Специалисты обследовали предмет и установили, что это фильтрующе-поглощающая коробка к противогазу, которая не несет опасности", - рассказали в полиции.

Отмечается, что правоохранители установили "шутника", забросившего предмет в вагон метро. Им оказался несовершеннолетний 2014 года рождения.

Инспекторы ювенальной превенции выяснили, что таким образом школьник хотел подшутить над пассажирами и не задумывался о последствиях своих действий.

Относительно матери парня полицейские составы протокол по ст. 184 КУоАП – невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, а со школьником провели профилактическую беседу по недопущению подобных поступков в будущем.

Правоохранители призвали родителей уделять больше внимания своим детям, интересоваться их досугом и разъяснять, какие последствия могут быть при совершении ими любых правонарушений.

Сьогодні на Печерській площі, біля Великої кишені, спостерігав величезну юрбу, яка проходила повз мене, студентів Національного університету технологій і дизайну - усі між собою спілкувалися кацапським язиГом, галасливо, з матюками, як молодесенькі самиці, так і юні самці. Повірте, - жодної української фрази, жодного нашого слова. І це завершується третій рік великої війни та 11-й рік початку вторгнення кацапів. Яким буде наше майбутнє???? Це засвідчує антиукраїнську природу викладацького складу КНУТіД і ректорату. І так, на жаль, - у багатьох ВНЗ столиці і України загалом.
+20
https://www.facebook.com/valeria.aidina?__cft__%5B0%5D=AZV-Mw8SvrXqXGvrKLhS9Y4Tdcc9qXahtfg-YqnGDbDhMPlKhiNpEUJl5Orcp61eqkqqsfMiDn0PGLJOs4Oqig44OEIEjo7V_Ob0isugBvrvuYi5P7KGyeRQnRR3iJ2Zd82jtr0SkD2qIja_RssyxT7qhu9lk6NJek9jPsgav6Az5uTMDe7XYVEtceTCMFOoEECPQH8Pv9jxGyZajUL-Ivz4ypoZ2tuTQ5rDEHyu8boY-Q&__tn__=-UC*F Валерія Айдіна

Сьогодні ця особа з ДиНиРи раділа під час повітряної тривоги на залізничному вокзалі у Києві. Ця подія вже промайнула в новинах, особу було дуже швидко затримано. Але допис не про це.

‼️‼️І навіть не про те, що вона робила у Києві, хоч це теж цікаво.
Головне, знаєте що?
Те, як миттєво організувалися мешканці Солом'янського району для відлову цієї туристки.
В чат районного пабліку щохвилини сипалась нова інформація про пересування і місцезнаходження диринчанки. Все це миттєво передавалося поліції. Не кажучи вже про те, скільки охочих було спіймати її власними руками. Але все ж таки передали ці повноваження поліції, що і є законно.
Так можемо ж? Так. Можемо.
А допис про що?
Про те, наскільки важлива єдність
+15
Київ кишить русскомірцями.
А входи до метро БЕЗ МЕТАЛОШУКАЧІВ?
І школи теж.
Київ кишить русскомірцями.
Якось ці тварі до Київа попадають
В ТГ-каналах пишуть, що вона вже знову на волі вештається..
Я вам розкажу як. У нас тихий нецентральний мікрорайон Голосієва але вже і не околиця.

У 80-ті було побудована будівля АТС десь 4 поверхи, практично без вікон. Потім Яник дав приватизувати Ахметову Укртелеком.
Після повномасштабного вторгення Ахметов почас селити туди переселенців із Донбасу за 3 тисячі гривень комунальна кімната.
Відразу побільшало криміналу. Цього літа були постійні скандали уночі та біки на вулиці (навіть декількох військових).
Після скарг та нагадувань про Майдан їх якось утихомирили.

Тепер підлітки ходять із пневматичною зброєю та стріляють навкруги.
Кіт прийшов із поламаною задньою лапою, робили ренген - кулька у животі!
бійки
что ж так упала перед приезжими сталинка!? в 90 веселый был район, туго там было залётным!
показать весь комментарий
09.10.2024 19:15 Ответить
Та ні - у нас завжди досить доброзичливо відносилися до всіх, хто любить життя та поважає інших.
Там гуртожитків багато. У 80-ті на шкільному стадіоні грали матчі із студентами Збірна СРСР - Збірна України. Візуально виділялися кавказці та азіати.
Але це було як тепер у топ-фірмі - люди як усюди, але по дріб'язку не сперичаються - і так все гарно.
Не можу порівнювати із іншими мікрорайонами, але були і природа, і спокій, і люди досить непогані.
Моменти може і були якісь (особливо серед наркоманів), але такого щоб епічного не було.
А потім вони цю пневматику у школу на розбірки принесуть!
показать весь комментарий
Ну да, терроборону, которая создавалась для защиты от антимайдана, на фронт выгребли, а в тылу расцвела вата буйным цветом. Но пусть не расслабляются, ветераны вернутся с оружием и без комплексов его применения.
Так спаліть їx к куям! Шо ви ниєте?
показать весь комментарий
Сарана вміє літати...
знов лайно накидаєш? мова їде про малого 2014 року! віг довбень але до чого тут "руськомірство"?!
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Генетика - це серйозна наука...
Київ кишить дебілами.
Сьогодні на Печерській площі, біля Великої кишені, спостерігав величезну юрбу, яка проходила повз мене, студентів Національного університету технологій і дизайну - усі між собою спілкувалися кацапським язиГом, галасливо, з матюками, як молодесенькі самиці, так і юні самці. Повірте, - жодної української фрази, жодного нашого слова. І це завершується третій рік великої війни та 11-й рік початку вторгнення кацапів. Яким буде наше майбутнє???? Це засвідчує антиукраїнську природу викладацького складу КНУТіД і ректорату. І так, на жаль, - у багатьох ВНЗ столиці і України загалом.
Ви майже маєте рацію,
але найбільше впливають на мовне виховання все ж таки батьки.
09.10.2024 19:35 Ответить
У студентському віці батьки впливають в останню чергу, особливо якщо діти мешкають у гуртожитку, за сотні км від домівки. Мовний режим і поведінку у молоді здебільшого формує СЕРЕДОВИЩЕ. Де з"являється один-два кацапоязичних, там, зазвичай, наші україномовні у сім"ї діточки одразу "перевзуваються" у кацапів, а не примушують кацапченят послуговуватись українською на своїй УКРАЇНСЬКІЙ землі, у своїй ДЕРЖАВІ. І негативним прикладом для них є викладачі-манкурти, які читають лекцію українською, а після дзвінка - кацапоязичниє лаптєногіє. Яке Міністерство освіти і науки, такі і ВНЗ, такі й середні школи, де та сама мовна проблема зароджується. Вчителі у столиці зазвичай кацапоязичні, навіть на Печерську у ліцеї ім. Тараса ШЕВЧЕНКА, а відповідно - й "аніжедєті".
Аргументи ваші правильні.
Життєві приклади нажаль сумні.
Але з висновками вашими нажаль не погоджусь.
Мовна культура в більшості особистостей формується ще задовго до студентських років. І якщо зовнішнє середовище починає домінувати над батьківським вихованням - то це означає, що культура виховання в сім'ї була за принципом ''какая разніца''.
Про це нажаль опосередковано свідчать результати більшості виборів, починаючи з 1990 року.
Це звичайно не знімає відповідальності та провини з вихователів дитячих садочків, шкільних вчителів, викладачів ВНЗ. Свою долю відповідальності за це також повинні нести законодавці нашого Парламенту, які більш глибоко і системно повинні формувати законодавче поле в Державницькому УКРАЇНСЬКОМУ ключі.
Падліток...
Дебіл.
Сьогодні була на Нивках,доглядаю
89-річну свекруху.Їду мимо базару
на Салютній і чую,лунає на всю
пісня з "юнони і авось"...от нахрена
вона зараз тут лунає?Їду назад
на 5 тролейбусі,і знову ця пісня...
Поруч воєнкомат,звідки воно лунає?
Перша думка: провокаціїї кацапів,
які тут сидять і чекають sruzzьkiй
грьобаний mir...щоб ви з..охли всі.
Киевляне либо на фронте либо заграницей. Щас в Киеве одни приезжие, оно в принципе и заметно стало
Це шутка поржать була....виросте з нього справжній слуга народу
Як казали моя прабабця:-,,Бить,бить і бич у сраку встромить!!! Пороть до третього зловонія!
Зайвохромосомне кацапське малолітнє чмо
якщо батькам какаразніцам-хоть паржом доведеться продати хату, то може щось і зрозуміють... хоча б одне з трьох дебілів-жлобів..
бо тупориле бидло73/95 розуміє лише "дрючок по горбу і, коли нема Шо і дЕ пожерти"...
Не думаю, що він сам до цього додумався. Треба копати глибше.
Трохи відео по темі. Цензор, як завжди очкує надати детальну інформацію!

https://t.me/Tsaplienko/61874

https://t.me/Tsaplienko/61877
