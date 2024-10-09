Станцию ​​метро "Дніпро" в Киеве закрывали из-за "шутки" школьника. Он забросил в вагон фильтр от противогаза. (обновлено)

В Киеве по техническим причинам станцию метро "Дніпро" закрыли на вход и выход для пассажиров.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что поезда следуют мимо станции без остановки.

"О возобновлении работы в обычном режиме станции "Дніпро" сообщим дополнительно", - говорится в сообщении КГГА.

Местные Telegram-каналы пишут, что в вагон поезда могли бросить мину. На данный момент официального подтверждения этой информации нет.

В полиции Киева сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента на станции метро.

"Полиция устанавливает обстоятельства инцидента на станции метро. Движение поездов станции метро "Дніпро" осуществляется без остановки. На место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

В 16:45 в КГГА сообщили, что станция метро "Дніпро" работает в обычном режиме. Поезда осуществляют остановку на обоих путях станции.

Инцидент изучают и расследуют работники полиции, добавили в КГГА.

Дополненная информация

Впоследствии в Главном управленим Нацполиции Киева рассказали детали случившегося в метро.

Выяснилось, что станцию ​​метро "Дніпро" закрывали из-за того, что 10-летний школьник решил "пошутить" над пассажирами. Парень бросил в вагон фильтрующе-поглощающую коробку от противогаза. Пассажиры предположили, что малолетний бросил в вагон мину.

"На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники Главка полиции и следственно-оперативная группа управления полиции в метрополитене. Специалисты обследовали предмет и установили, что это фильтрующе-поглощающая коробка к противогазу, которая не несет опасности", - рассказали в полиции.

Отмечается, что правоохранители установили "шутника", забросившего предмет в вагон метро. Им оказался несовершеннолетний 2014 года рождения.

Инспекторы ювенальной превенции выяснили, что таким образом школьник хотел подшутить над пассажирами и не задумывался о последствиях своих действий.

Относительно матери парня полицейские составы протокол по ст. 184 КУоАП – невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, а со школьником провели профилактическую беседу по недопущению подобных поступков в будущем.

Правоохранители призвали родителей уделять больше внимания своим детям, интересоваться их досугом и разъяснять, какие последствия могут быть при совершении ими любых правонарушений.

