Станцію метро "Дніпро" у Києві закривали через "жарт" школяра. Він закинув до вагона фільтр від протигаза (доповнено)

Метро у Києві закривали через

У Києві з технічних причин станцію метро "Дніпро" закрили на вхід та вихід для пасажирів.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що поїзди прямують повз станцію без зупинки.

"Про відновлення роботи у звичайному режимі станції "Дніпро" повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні КМДА.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що у вагон поїзда могли кинути міну. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці встановлюють обставини інциденту на станції метро.

"Поліція встановлює обставини інциденту на станції метро. Рух потягів станції метро "Дніпро" здійснюється без зупинки. На місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки", - йдеться у повідомленні.

Оновлена інформація

О 16:45 в КМДА повідомили, що станція метро "Дніпро" працює у звичайному режимі. Поїзди здійснюють зупинку на обох коліях станції.

Інцидент вивчають і розслідують працівники поліції, додали в КМДА. 

Доповнена інформація

Згодом у Головне управління Нацполіції Києва розповіло деталі того, що трапилося у метро.

З'ясувалося, що станцію метро "Дніпро" закривали через те, що 10-річний школяр вирішив "пожартувати" над пасажирами. Хлопець кинув до вагона фільтруючо-поглинаючу коробку до протигаза. Пасажири припустили, що малолітній кинув у вагон міну.

"На місце події негайно прибули вибухотехніки Главку поліції та слідчо-оперативна група управління поліції в метрополітені. Спеціалісти обстежили предмет та встановили, що це фільтруючо-поглинаюча коробка до протигаза, яка не несе небезпеки", - розповіли у поліції.

Зазначається, що правоохоронці встановили  "жартівника", який закинув предмет до вагона метро. Ним виявився неповнолітній 2014 року народження.

Інспектори ювенальної превенції з’ясували, що у такий спосіб школяр хотів пожартувати над пасажирами та не задумувався про наслідки своїх дій.

Щодо матері хлопця поліцейські склади протокол за ст. 184 КУпАП - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, а зі школярем провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних вчинків у майбутньому.

Правоохоронці закликали батьків приділяти більше уваги своїм дітям, цікавитися їхнім дозвіллям та роз’яснювати, які наслідки можуть бути у разі вчинення ними будь-яких правопорушень.

Київ (20050) Метрополітен (1430)
+21
Сьогодні на Печерській площі, біля Великої кишені, спостерігав величезну юрбу, яка проходила повз мене, студентів Національного університету технологій і дизайну - усі між собою спілкувалися кацапським язиГом, галасливо, з матюками, як молодесенькі самиці, так і юні самці. Повірте, - жодної української фрази, жодного нашого слова. І це завершується третій рік великої війни та 11-й рік початку вторгнення кацапів. Яким буде наше майбутнє???? Це засвідчує антиукраїнську природу викладацького складу КНУТіД і ректорату. І так, на жаль, - у багатьох ВНЗ столиці і України загалом.
09.10.2024 17:41 Відповісти
+20
https://www.facebook.com/valeria.aidina?__cft__%5B0%5D=AZV-Mw8SvrXqXGvrKLhS9Y4Tdcc9qXahtfg-YqnGDbDhMPlKhiNpEUJl5Orcp61eqkqqsfMiDn0PGLJOs4Oqig44OEIEjo7V_Ob0isugBvrvuYi5P7KGyeRQnRR3iJ2Zd82jtr0SkD2qIja_RssyxT7qhu9lk6NJek9jPsgav6Az5uTMDe7XYVEtceTCMFOoEECPQH8Pv9jxGyZajUL-Ivz4ypoZ2tuTQ5rDEHyu8boY-Q&__tn__=-UC*F Валерія Айдіна

Сьогодні ця особа з ДиНиРи раділа під час повітряної тривоги на залізничному вокзалі у Києві. Ця подія вже промайнула в новинах, особу було дуже швидко затримано. Але допис не про це.

‼️‼️І навіть не про те, що вона робила у Києві, хоч це теж цікаво.
Головне, знаєте що?
Те, як миттєво організувалися мешканці Солом'янського району для відлову цієї туристки.
В чат районного пабліку щохвилини сипалась нова інформація про пересування і місцезнаходження диринчанки. Все це миттєво передавалося поліції. Не кажучи вже про те, скільки охочих було спіймати її власними руками. Але все ж таки передали ці повноваження поліції, що і є законно.
Так можемо ж? Так. Можемо.
А допис про що?
Про те, наскільки важлива єдність
09.10.2024 16:57 Відповісти
+15
Київ кишить русскомірцями.
09.10.2024 16:54 Відповісти
А входи до метро БЕЗ МЕТАЛОШУКАЧІВ?
09.10.2024 16:49 Відповісти
І школи теж.
09.10.2024 19:53 Відповісти
Київ кишить русскомірцями.
09.10.2024 16:54 Відповісти
Якось ці тварі до Київа попадають
09.10.2024 16:55 Відповісти
09.10.2024 16:57 Відповісти
В ТГ-каналах пишуть, що вона вже знову на волі вештається..
09.10.2024 17:44 Відповісти
Я вам розкажу як. У нас тихий нецентральний мікрорайон Голосієва але вже і не околиця.

У 80-ті було побудована будівля АТС десь 4 поверхи, практично без вікон. Потім Яник дав приватизувати Ахметову Укртелеком.
Після повномасштабного вторгення Ахметов почас селити туди переселенців із Донбасу за 3 тисячі гривень комунальна кімната.
Відразу побільшало криміналу. Цього літа були постійні скандали уночі та біки на вулиці (навіть декількох військових).
Після скарг та нагадувань про Майдан їх якось утихомирили.

Тепер підлітки ходять із пневматичною зброєю та стріляють навкруги.
Кіт прийшов із поламаною задньою лапою, робили ренген - кулька у животі!
09.10.2024 17:26 Відповісти
бійки
09.10.2024 17:31 Відповісти
что ж так упала перед приезжими сталинка!? в 90 веселый был район, туго там было залётным!
09.10.2024 19:15 Відповісти
Та ні - у нас завжди досить доброзичливо відносилися до всіх, хто любить життя та поважає інших.
Там гуртожитків багато. У 80-ті на шкільному стадіоні грали матчі із студентами Збірна СРСР - Збірна України. Візуально виділялися кавказці та азіати.
Але це було як тепер у топ-фірмі - люди як усюди, але по дріб'язку не сперичаються - і так все гарно.
Не можу порівнювати із іншими мікрорайонами, але були і природа, і спокій, і люди досить непогані.
Моменти може і були якісь (особливо серед наркоманів), але такого щоб епічного не було.
09.10.2024 23:07 Відповісти
А потім вони цю пневматику у школу на розбірки принесуть!
09.10.2024 17:36 Відповісти
Ну да, терроборону, которая создавалась для защиты от антимайдана, на фронт выгребли, а в тылу расцвела вата буйным цветом. Но пусть не расслабляются, ветераны вернутся с оружием и без комплексов его применения.
09.10.2024 17:43 Відповісти
Так спаліть їx к куям! Шо ви ниєте?
10.10.2024 20:24 Відповісти
Сарана вміє літати...
09.10.2024 19:48 Відповісти
знов лайно накидаєш? мова їде про малого 2014 року! віг довбень але до чого тут "руськомірство"?!
09.10.2024 19:14 Відповісти
Таким його виховали дім та влада,якій "какая разніца
09.10.2024 19:30 Відповісти
Генетика - це серйозна наука...
09.10.2024 19:50 Відповісти
Київ кишить дебілами.
09.10.2024 19:30 Відповісти
Сьогодні на Печерській площі, біля Великої кишені, спостерігав величезну юрбу, яка проходила повз мене, студентів Національного університету технологій і дизайну - усі між собою спілкувалися кацапським язиГом, галасливо, з матюками, як молодесенькі самиці, так і юні самці. Повірте, - жодної української фрази, жодного нашого слова. І це завершується третій рік великої війни та 11-й рік початку вторгнення кацапів. Яким буде наше майбутнє???? Це засвідчує антиукраїнську природу викладацького складу КНУТіД і ректорату. І так, на жаль, - у багатьох ВНЗ столиці і України загалом.
09.10.2024 17:41 Відповісти
Ви майже маєте рацію,
але найбільше впливають на мовне виховання все ж таки батьки.
09.10.2024 19:35 Відповісти
У студентському віці батьки впливають в останню чергу, особливо якщо діти мешкають у гуртожитку, за сотні км від домівки. Мовний режим і поведінку у молоді здебільшого формує СЕРЕДОВИЩЕ. Де з"являється один-два кацапоязичних, там, зазвичай, наші україномовні у сім"ї діточки одразу "перевзуваються" у кацапів, а не примушують кацапченят послуговуватись українською на своїй УКРАЇНСЬКІЙ землі, у своїй ДЕРЖАВІ. І негативним прикладом для них є викладачі-манкурти, які читають лекцію українською, а після дзвінка - кацапоязичниє лаптєногіє. Яке Міністерство освіти і науки, такі і ВНЗ, такі й середні школи, де та сама мовна проблема зароджується. Вчителі у столиці зазвичай кацапоязичні, навіть на Печерську у ліцеї ім. Тараса ШЕВЧЕНКА, а відповідно - й "аніжедєті".
09.10.2024 20:05 Відповісти
Аргументи ваші правильні.
Життєві приклади нажаль сумні.
Але з висновками вашими нажаль не погоджусь.
Мовна культура в більшості особистостей формується ще задовго до студентських років. І якщо зовнішнє середовище починає домінувати над батьківським вихованням - то це означає, що культура виховання в сім'ї була за принципом ''какая разніца''.
Про це нажаль опосередковано свідчать результати більшості виборів, починаючи з 1990 року.
Це звичайно не знімає відповідальності та провини з вихователів дитячих садочків, шкільних вчителів, викладачів ВНЗ. Свою долю відповідальності за це також повинні нести законодавці нашого Парламенту, які більш глибоко і системно повинні формувати законодавче поле в Державницькому УКРАЇНСЬКОМУ ключі.
09.10.2024 20:42 Відповісти
Падліток...
09.10.2024 19:25 Відповісти
Дебіл.
09.10.2024 19:31 Відповісти
Сьогодні була на Нивках,доглядаю
89-річну свекруху.Їду мимо базару
на Салютній і чую,лунає на всю
пісня з "юнони і авось"...от нахрена
вона зараз тут лунає?Їду назад
на 5 тролейбусі,і знову ця пісня...
Поруч воєнкомат,звідки воно лунає?
Перша думка: провокаціїї кацапів,
які тут сидять і чекають sruzzьkiй
грьобаний mir...щоб ви з..охли всі.
09.10.2024 19:42 Відповісти
Киевляне либо на фронте либо заграницей. Щас в Киеве одни приезжие, оно в принципе и заметно стало
09.10.2024 19:57 Відповісти
Це шутка поржать була....виросте з нього справжній слуга народу
09.10.2024 19:57 Відповісти
Як казали моя прабабця:-,,Бить,бить і бич у сраку встромить!!! Пороть до третього зловонія!
09.10.2024 20:03 Відповісти
Зайвохромосомне кацапське малолітнє чмо
09.10.2024 20:10 Відповісти
якщо батькам какаразніцам-хоть паржом доведеться продати хату, то може щось і зрозуміють... хоча б одне з трьох дебілів-жлобів..
бо тупориле бидло73/95 розуміє лише "дрючок по горбу і, коли нема Шо і дЕ пожерти"...
09.10.2024 20:15 Відповісти
Не думаю, що він сам до цього додумався. Треба копати глибше.
09.10.2024 23:00 Відповісти
Трохи відео по темі. Цензор, як завжди очкує надати детальну інформацію!

https://t.me/Tsaplienko/61874

https://t.me/Tsaplienko/61877
10.10.2024 09:03 Відповісти
 
 