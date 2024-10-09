Станцію метро "Дніпро" у Києві закривали через "жарт" школяра. Він закинув до вагона фільтр від протигаза (доповнено)
У Києві з технічних причин станцію метро "Дніпро" закрили на вхід та вихід для пасажирів.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що поїзди прямують повз станцію без зупинки.
"Про відновлення роботи у звичайному режимі станції "Дніпро" повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні КМДА.
Місцеві Telegram-канали пишуть, що у вагон поїзда могли кинути міну. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.
У поліції Києва повідомили, що правоохоронці встановлюють обставини інциденту на станції метро.
"Поліція встановлює обставини інциденту на станції метро. Рух потягів станції метро "Дніпро" здійснюється без зупинки. На місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки", - йдеться у повідомленні.
Оновлена інформація
О 16:45 в КМДА повідомили, що станція метро "Дніпро" працює у звичайному режимі. Поїзди здійснюють зупинку на обох коліях станції.
Інцидент вивчають і розслідують працівники поліції, додали в КМДА.
Доповнена інформація
Згодом у Головне управління Нацполіції Києва розповіло деталі того, що трапилося у метро.
З'ясувалося, що станцію метро "Дніпро" закривали через те, що 10-річний школяр вирішив "пожартувати" над пасажирами. Хлопець кинув до вагона фільтруючо-поглинаючу коробку до протигаза. Пасажири припустили, що малолітній кинув у вагон міну.
"На місце події негайно прибули вибухотехніки Главку поліції та слідчо-оперативна група управління поліції в метрополітені. Спеціалісти обстежили предмет та встановили, що це фільтруючо-поглинаюча коробка до протигаза, яка не несе небезпеки", - розповіли у поліції.
Зазначається, що правоохоронці встановили "жартівника", який закинув предмет до вагона метро. Ним виявився неповнолітній 2014 року народження.
Інспектори ювенальної превенції з’ясували, що у такий спосіб школяр хотів пожартувати над пасажирами та не задумувався про наслідки своїх дій.
Щодо матері хлопця поліцейські склади протокол за ст. 184 КУпАП - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, а зі школярем провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних вчинків у майбутньому.
Правоохоронці закликали батьків приділяти більше уваги своїм дітям, цікавитися їхнім дозвіллям та роз’яснювати, які наслідки можуть бути у разі вчинення ними будь-яких правопорушень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сьогодні ця особа з ДиНиРи раділа під час повітряної тривоги на залізничному вокзалі у Києві. Ця подія вже промайнула в новинах, особу було дуже швидко затримано. Але допис не про це.
‼️‼️І навіть не про те, що вона робила у Києві, хоч це теж цікаво.
Головне, знаєте що?
Те, як миттєво організувалися мешканці Солом'янського району для відлову цієї туристки.
В чат районного пабліку щохвилини сипалась нова інформація про пересування і місцезнаходження диринчанки. Все це миттєво передавалося поліції. Не кажучи вже про те, скільки охочих було спіймати її власними руками. Але все ж таки передали ці повноваження поліції, що і є законно.
Так можемо ж? Так. Можемо.
А допис про що?
Про те, наскільки важлива єдність
У 80-ті було побудована будівля АТС десь 4 поверхи, практично без вікон. Потім Яник дав приватизувати Ахметову Укртелеком.
Після повномасштабного вторгення Ахметов почас селити туди переселенців із Донбасу за 3 тисячі гривень комунальна кімната.
Відразу побільшало криміналу. Цього літа були постійні скандали уночі та біки на вулиці (навіть декількох військових).
Після скарг та нагадувань про Майдан їх якось утихомирили.
Тепер підлітки ходять із пневматичною зброєю та стріляють навкруги.
Кіт прийшов із поламаною задньою лапою, робили ренген - кулька у животі!
Там гуртожитків багато. У 80-ті на шкільному стадіоні грали матчі із студентами Збірна СРСР - Збірна України. Візуально виділялися кавказці та азіати.
Але це було як тепер у топ-фірмі - люди як усюди, але по дріб'язку не сперичаються - і так все гарно.
Не можу порівнювати із іншими мікрорайонами, але були і природа, і спокій, і люди досить непогані.
Моменти може і були якісь (особливо серед наркоманів), але такого щоб епічного не було.
але найбільше впливають на мовне виховання все ж таки батьки.
Життєві приклади нажаль сумні.
Але з висновками вашими нажаль не погоджусь.
Мовна культура в більшості особистостей формується ще задовго до студентських років. І якщо зовнішнє середовище починає домінувати над батьківським вихованням - то це означає, що культура виховання в сім'ї була за принципом ''какая разніца''.
Про це нажаль опосередковано свідчать результати більшості виборів, починаючи з 1990 року.
Це звичайно не знімає відповідальності та провини з вихователів дитячих садочків, шкільних вчителів, викладачів ВНЗ. Свою долю відповідальності за це також повинні нести законодавці нашого Парламенту, які більш глибоко і системно повинні формувати законодавче поле в Державницькому УКРАЇНСЬКОМУ ключі.
89-річну свекруху.Їду мимо базару
на Салютній і чую,лунає на всю
пісня з "юнони і авось"...от нахрена
вона зараз тут лунає?Їду назад
на 5 тролейбусі,і знову ця пісня...
Поруч воєнкомат,звідки воно лунає?
Перша думка: провокаціїї кацапів,
які тут сидять і чекають sruzzьkiй
грьобаний mir...щоб ви з..охли всі.
бо тупориле бидло73/95 розуміє лише "дрючок по горбу і, коли нема Шо і дЕ пожерти"...
https://t.me/Tsaplienko/61874
https://t.me/Tsaplienko/61877