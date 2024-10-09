Станцію метро "Дніпро" у Києві закривали через "жарт" школяра. Він закинув до вагона фільтр від протигаза (доповнено)

У Києві з технічних причин станцію метро "Дніпро" закрили на вхід та вихід для пасажирів.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що поїзди прямують повз станцію без зупинки.

"Про відновлення роботи у звичайному режимі станції "Дніпро" повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні КМДА.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що у вагон поїзда могли кинути міну. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці встановлюють обставини інциденту на станції метро.

"Поліція встановлює обставини інциденту на станції метро. Рух потягів станції метро "Дніпро" здійснюється без зупинки. На місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки", - йдеться у повідомленні.

Оновлена інформація

О 16:45 в КМДА повідомили, що станція метро "Дніпро" працює у звичайному режимі. Поїзди здійснюють зупинку на обох коліях станції.

Інцидент вивчають і розслідують працівники поліції, додали в КМДА.

Доповнена інформація

Згодом у Головне управління Нацполіції Києва розповіло деталі того, що трапилося у метро.

З'ясувалося, що станцію метро "Дніпро" закривали через те, що 10-річний школяр вирішив "пожартувати" над пасажирами. Хлопець кинув до вагона фільтруючо-поглинаючу коробку до протигаза. Пасажири припустили, що малолітній кинув у вагон міну.

"На місце події негайно прибули вибухотехніки Главку поліції та слідчо-оперативна група управління поліції в метрополітені. Спеціалісти обстежили предмет та встановили, що це фільтруючо-поглинаюча коробка до протигаза, яка не несе небезпеки", - розповіли у поліції.

Зазначається, що правоохоронці встановили "жартівника", який закинув предмет до вагона метро. Ним виявився неповнолітній 2014 року народження.

Інспектори ювенальної превенції з’ясували, що у такий спосіб школяр хотів пожартувати над пасажирами та не задумувався про наслідки своїх дій.

Щодо матері хлопця поліцейські склади протокол за ст. 184 КУпАП - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, а зі школярем провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних вчинків у майбутньому.

Правоохоронці закликали батьків приділяти більше уваги своїм дітям, цікавитися їхнім дозвіллям та роз’яснювати, які наслідки можуть бути у разі вчинення ними будь-яких правопорушень.

