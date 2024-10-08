У Києві не працювала станція метро "Дорогожичі" через загрозу підтоплення. ВIДЕО (оновлено)

У Києві через підтоплення підземного переходу станцію метро "Дорогожичі" закрили на вхід та вихід, рух транспорту обмежений.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що біля станції метро "Дорогожичі" прорвало міську мережу водопостачання, та як наслідок вода затопила підземний перехід, де розташований вхід на станцію.

Через це поїзди слідують повз станцію без зупинки.

Тролейбуси №16 та 35 ділянку з проривом об’їжджають сусідньою (до вул. Іллєнка) — вулицею Дорогожицькою.

У КМДА додали, що рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", обмежено в обох напрямках. Проводяться роботи з відкачування води та працюють комунальні служби.

Оновлена інформація

Пізніше у КМДА повідомили, що станом на 14:30 станція метро "Дорогожичі" відновила роботу у звичайному режимі.