На відновленій ділянці метро в Києві обмежили швидкість. Обмеження будуть діяти пів року

На відновленій ділянці метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" в Києві встановлено швидкість 40 км/год для електропоїздів, із подальшим її збільшенням.

Про йдеться в повідомленні КП "Київський метрополітен".

Як зазначається, після закінчення ремонту протягом усього часу експлуатації жодних відхилень не встановлено.

"За рекомендаціями підрядної організації, на час посиленого нагляду за станом тунельних споруд після відновлювальних та будівельних робіт на цій ділянці встановлено швидкість 40 км/год для електропоїздів, із подальшим її збільшенням, протягом перших 180 днів експлуатації тунелю", – сказано в повідомленні.

Наразі на цій ділянці підрядна організація разом із фахівцями метрополітену протягом двох місяців проводить посилений постійний нагляд і геодезичний моніторинг, а також маркшейдерські заміри.

Пасажирські перевезення Оболонсько-Теремківською лінією метрополітену здійснюються у звичайному режимі.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року в Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть пів року.

Згодом повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру в справі про підтоплення тунелю столичного метро двом посадовцям КП "Київський метрополітен" – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру.

У липні науково-дослідна судово-експертна установа завершила дослідження тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" в Києві та встановила неякісні проєктні рішення та будівництво.

У ніч з 30 на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями столичного метро "Либідська" – "Деміївська" пройшов перший пробний поїзд.

Ремонтні роботи тривали 9 місяців.