На фронте произошло 80 боевых столкновений, больше всего враг атакует на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 враг 80 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Кураховском и Покровском направлениях.

Ситуация на севере

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины и Черниговщины - пострадали населенные пункты Луговка, Хреновка, Искрисковщина, Елино, Покровка, Мхи, Стрелецкая Пушкарка, Семеновка, Водолаги, Александровка.

Враг наносил авиационные удары по районам населенных пунктов Речки Сумской области; Катериновка Харьковской области; Торецк, Яблоновка, Калиново, Воздвиженка, Миролюбовка, Лисовка Александро-Калиново и Чунишино Донецкой области.

Известно, что за сегодня российская авиация осуществила шесть авиационных ударов, сбросив при этом 14 управляемых авиационных бомб на территорию Курской области РФ.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня на Харьковском направлении российские террористы вблизи Цуповки и Липцев сбросили две управляемые авиационные бомбы, к тому же дважды пытались потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи Волчанска. Штурмы отбиты, ситуация контролируется.

Одиннадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы вблизи Кучеровки, Петропавловки, Новоселовки, Вишневого и Кругляковки.

Боевые действия на Донбассе

Вражеские подразделения не прекращают атаковать на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Андреевка, Макеевка и Торское. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили пять из десяти вражеских атак. Бои продолжаются.

Краматорское направление пять раз было атаковано вблизи Миньковки, Часова Яра, Александро-Шультино, Белой Горы и Ступочек.

В настоящее время на Торецком направлении произошло девять вражеских атак. Активно применяя бомбардировочную авиацию враг атаковал возле населенных пунктов Торецк, Нелиповка, Щербиновка и Делиевка, семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

При поддержке авиации с начала суток на Покровском направлении оккупанты совершили 13 атак позиций наших защитников в районах Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра и Селидово. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 12 атак противника, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

21 боестолкновение сегодня состоялось на Кураховском направлении, где захватчики активно пытаются продвинуться в районах Горняка, Новоселидовки, Цукурино, Острого, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки. Пять боев до сих пор продолжаются.

Вблизи Богоявленки на Времевском направлении захватчики пять раз шли в наступление на позиции украинских войск, возле которой боестолкновение продолжается до сих пор.

Ситуация на других направлениях

На Приднепровском направлении российские захватчики четыре раза пытались вытеснить с позиций наши подразделения, в настоящее время продолжается бой.

На других направлениях в настоящее время враг активных действий не ведет.