Украина ввела санкции против 90 физлиц и 57 компаний РФ
Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против 90 физических и четырех юридических лиц, а также 57 компаний.
Об этом говорится в указах №697/2024 и №698/2024, которые размещены на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
В приложениях к решениям СНБО отмечается, что ограничительные меры будут действовать в течение десяти лет. Введены они против граждан Украины и Российской Федерации, а также против четырех юридических лиц, зарегистрированных в Республике Кипр.
Также санкции ввели против 54 компаний, зарегистрированных в РФ и трех компаний, местом регистрации которых указана Китайская Народная Республика,
