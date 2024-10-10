РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9643 посетителя онлайн
Новости
680 3

Украина ввела санкции против 90 физлиц и 57 компаний РФ

Україна ввела нові санкції проти РФ

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против 90 физических и четырех юридических лиц, а также 57 компаний.

Об этом говорится в указах №697/2024 и №698/2024, которые размещены на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

В приложениях к решениям СНБО отмечается, что ограничительные меры будут действовать в течение десяти лет. Введены они против граждан Украины и Российской Федерации, а также против четырех юридических лиц, зарегистрированных в Республике Кипр.

Также санкции ввели против 54 компаний, зарегистрированных в РФ и трех компаний, местом регистрации которых указана Китайская Народная Республика,

Также читайте: Зеленский ввел санкции против предателей и военного производства в РФ

Автор: 

россия (96970) санкции (11777)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так їм, падлюкам, і треба!
Кажуть, вони просили змилостивитися та лише відрізати вуха.
показать весь комментарий
10.10.2024 00:22 Ответить
Щось дуже "жідєнько", там піврашки повинно бути під глухими санкціями.
показать весь комментарий
10.10.2024 00:26 Ответить
Не пройшло майже три роки...надумалися...."потужно"...
показать весь комментарий
10.10.2024 02:01 Ответить
 
 