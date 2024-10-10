Украина ввела санкции против 90 физлиц и 57 компаний РФ

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против 90 физических и четырех юридических лиц, а также 57 компаний.

Об этом говорится в указах №697/2024 и №698/2024, которые размещены на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

В приложениях к решениям СНБО отмечается, что ограничительные меры будут действовать в течение десяти лет. Введены они против граждан Украины и Российской Федерации, а также против четырех юридических лиц, зарегистрированных в Республике Кипр.

Также санкции ввели против 54 компаний, зарегистрированных в РФ и трех компаний, местом регистрации которых указана Китайская Народная Республика,

Также читайте: Зеленский ввел санкции против предателей и военного производства в РФ