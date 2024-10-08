Зеленский ввел санкции против предателей и военного производства в РФ
Владимир Зеленский о введении новых пакетов санкций в отношении тех, кто предал Украину, а также в отношении военного производства в России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сказал в вечернем видеообращении.
Мы продолжаем нашу санкционную работу - сегодня применены два новых пакета санкций. В отношении тех, кто предал Украину, также в отношении военного производства в России - тех юридических и физических лиц, которые работают на террор", - отметил Зеленский.
Также глава государства подчеркнул, что украинские санкции и давление на врага будут и в дальнейшем делать синхронно "со всеми в мире, кто так же, как и украинцы, хочет настоящего мира".
Топ комментарии
+10 Александр Миронец
показать весь комментарий08.10.2024 21:00 Ответить Ссылка
+6 Євген Дусик #421274
показать весь комментарий08.10.2024 20:55 Ответить Ссылка
+4 CrossFirenko
показать весь комментарий08.10.2024 21:24 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От Зеленсикй і почав верещати "геть зрадників". Думає своїм вереском перебити тему...
Перечитав. Намагаюсь зрозуміти.
Як казав Хайнріх Хайне (Генріх Гейне), "вас золль ес бедойтен?"
Петра п'ятого.
Один із 73%, які здали Україну на поталу 95му кварталу
Зелені перешлють у конверті
24 лютого раша почала бомбити Україну
А вже 25 лютого Зєлєнський
заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Де санкції? Чи то не липецька фабрика? Не гроші на крові?😎
Бо санкції впроваджують або застосовують.