Зеленский ввел санкции против предателей и военного производства в РФ

Владимир Зеленский о введении новых пакетов санкций в отношении тех, кто предал Украину, а также в отношении военного производства в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сказал в вечернем видеообращении.

Мы продолжаем нашу санкционную работу - сегодня применены два новых пакета санкций. В отношении тех, кто предал Украину, также в отношении военного производства в России - тех юридических и физических лиц, которые работают на террор", - отметил Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что украинские санкции и давление на врага будут и в дальнейшем делать синхронно "со всеми в мире, кто так же, как и украинцы, хочет настоящего мира".

