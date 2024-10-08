РУС
Зеленский ввел санкции против предателей и военного производства в РФ

Звернення Володимира Зеленського 8 жовтня

Владимир Зеленский о введении новых пакетов санкций в отношении тех, кто предал Украину, а также в отношении военного производства в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сказал в вечернем видеообращении.

Мы продолжаем нашу санкционную работу - сегодня применены два новых пакета санкций. В отношении тех, кто предал Украину, также в отношении военного производства в России - тех юридических и физических лиц, которые работают на террор", - отметил Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что украинские санкции и давление на врага будут и в дальнейшем делать синхронно "со всеми в мире, кто так же, как и украинцы, хочет настоящего мира".

Зеленский Владимир (21697) россия (96953) санкции (11771) государственная измена (1614)
Топ комментарии
+10
Проти себе як головного зрадника увів?
показать весь комментарий
08.10.2024 21:00 Ответить
+6
Заголовки пише хтось п'яний?
показать весь комментарий
08.10.2024 20:55 Ответить
+4
показать весь комментарий
08.10.2024 21:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Заголовки пише хтось п'яний?
показать весь комментарий
08.10.2024 20:55 Ответить
та просто вже заїбався від цієї *****
показать весь комментарий
08.10.2024 21:01 Ответить
Проти себе як головного зрадника увів?
показать весь комментарий
08.10.2024 21:00 Ответить
Голосніше за усіх "тримай злодія" верещить саме злодій.
От Зеленсикй і почав верещати "геть зрадників". Думає своїм вереском перебити тему...
показать весь комментарий
08.10.2024 21:41 Ответить
Просто цитують неадеквата
показать весь комментарий
08.10.2024 21:00 Ответить
Автору больше не наливать..
показать весь комментарий
08.10.2024 21:03 Ответить
Про баканова не забув лідор?
показать весь комментарий
08.10.2024 21:07 Ответить
Йшов 10рік збройного протистояння.
показать весь комментарий
08.10.2024 21:08 Ответить
Зеленський увів санкції зрадників і військового виробництва в РФ

Перечитав. Намагаюсь зрозуміти.
Як казав Хайнріх Хайне (Генріх Гейне), "вас золль ес бедойтен?"
показать весь комментарий
08.10.2024 21:09 Ответить
Першим у списках зрадників має бути тезка
Петра п'ятого.

Один із 73%, які здали Україну на поталу 95му кварталу
показать весь комментарий
08.10.2024 21:39 Ответить
Пороху велика подяка за допомогу ЗСУ
показать весь комментарий
08.10.2024 21:42 Ответить
Дмитрук з переляку аж проголосував з Лондону
показать весь комментарий
08.10.2024 21:20 Ответить
Він ще й не погребує отримувати депутатську зарплату у Лондоні
Зелені перешлють у конверті
показать весь комментарий
08.10.2024 22:01 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 21:24 Ответить
да, он сидел в бункере и в ожидании гауляйтерства после взятия Киева
показать весь комментарий
08.10.2024 21:40 Ответить
Зрадник №1

24 лютого раша почала бомбити Україну

А вже 25 лютого Зєлєнський

заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
показать весь комментарий
08.10.2024 21:35 Ответить
А як щодо того, хто продовжує отримувати роялті від прокатів у ворожий країні Сватів, Мітяя, та ін. низькопробної продукції квартальної студії.
Де санкції? Чи то не липецька фабрика? Не гроші на крові?😎
показать весь комментарий
08.10.2024 21:38 Ответить
Ето другоє
показать весь комментарий
08.10.2024 21:49 Ответить
А проти свого прикацапленого оточення коли санкції уведеш?!
показать весь комментарий
08.10.2024 21:41 Ответить
Он что упоротый на фотке?
показать весь комментарий
08.10.2024 21:45 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 21:53 Ответить
А я подумав що він увів зрадників у Ставку.
Бо санкції впроваджують або застосовують.
показать весь комментарий
08.10.2024 22:17 Ответить
Як там в аенекдоті -что імею то і введу. А все таки Алєксєєв ( яничар з ГРУ) влучне поганяло дов Бубону - Пінгвін. А ще оболваніваніє 73 прозвали операція Буратіно. З чурбана вистругали пінгвіна.
показать весь комментарий
08.10.2024 23:36 Ответить
Аплодисменти , квіти в студію 95 квартала найпотужнішому
показать весь комментарий
09.10.2024 05:57 Ответить
Горе яке, хто ж тепер в опі працюватиме і країной керуавтиме? Як один тепер впорєшся бубочка?
показать весь комментарий
09.10.2024 06:12 Ответить
 
 