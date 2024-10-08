Зеленський увів санкції проти зрадників і військового виробництва в РФ

Володимир Зеленський про введення нових пакетів санкцій щодо тих, хто зрадив Україну, а також щодо військового виробництва в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

Ми продовжуємо нашу санкційну роботу – сьогодні застосовано два нових пакети санкцій. Щодо тих, хто зрадив Україну, також щодо військового виробництва в Росії – тих юридичних і фізичних осіб, які працюють на терор", - зазначив Зеленський.

Також глава держави наголосив, що українські санкції та тиск на ворога будуть й надалі робити синхронно "з усіма у світі, хто так само, як і українці, хоче справжнього миру".

