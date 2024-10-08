Зеленський увів санкції проти зрадників і військового виробництва в РФ
Володимир Зеленський про введення нових пакетів санкцій щодо тих, хто зрадив Україну, а також щодо військового виробництва в Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.
Ми продовжуємо нашу санкційну роботу – сьогодні застосовано два нових пакети санкцій. Щодо тих, хто зрадив Україну, також щодо військового виробництва в Росії – тих юридичних і фізичних осіб, які працюють на терор", - зазначив Зеленський.
Також глава держави наголосив, що українські санкції та тиск на ворога будуть й надалі робити синхронно "з усіма у світі, хто так само, як і українці, хоче справжнього миру".
От Зеленсикй і почав верещати "геть зрадників". Думає своїм вереском перебити тему...
Перечитав. Намагаюсь зрозуміти.
Як казав Хайнріх Хайне (Генріх Гейне), "вас золль ес бедойтен?"
Петра п'ятого.
Один із 73%, які здали Україну на поталу 95му кварталу
Зелені перешлють у конверті
24 лютого раша почала бомбити Україну
А вже 25 лютого Зєлєнський
заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Де санкції? Чи то не липецька фабрика? Не гроші на крові?😎
Бо санкції впроваджують або застосовують.