УКР
Новини
2 379 29

Зеленський увів санкції проти зрадників і військового виробництва в РФ

Звернення Володимира Зеленського 8 жовтня

Володимир Зеленський про введення нових пакетів санкцій щодо тих, хто зрадив Україну, а також щодо військового виробництва в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

Ми продовжуємо нашу санкційну роботу – сьогодні застосовано два нових пакети санкцій. Щодо тих, хто зрадив Україну, також щодо військового виробництва в Росії – тих юридичних і фізичних осіб, які працюють на терор", - зазначив Зеленський.

Також глава держави наголосив, що українські санкції та тиск на ворога будуть й надалі робити синхронно "з усіма у світі, хто так само, як і українці, хоче справжнього миру".

Читайте: Євросоюз затвердив новий санкційний режим проти Росії

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) росія (67333) санкції (12589) державна зрада (1761)
Топ коментарі
+10
Проти себе як головного зрадника увів?
показати весь коментар
08.10.2024 21:00 Відповісти
+6
Заголовки пише хтось п'яний?
показати весь коментар
08.10.2024 20:55 Відповісти
+4
показати весь коментар
08.10.2024 21:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Заголовки пише хтось п'яний?
показати весь коментар
08.10.2024 20:55 Відповісти
та просто вже заїбався від цієї *****
показати весь коментар
08.10.2024 21:01 Відповісти
Проти себе як головного зрадника увів?
показати весь коментар
08.10.2024 21:00 Відповісти
Голосніше за усіх "тримай злодія" верещить саме злодій.
От Зеленсикй і почав верещати "геть зрадників". Думає своїм вереском перебити тему...
показати весь коментар
08.10.2024 21:41 Відповісти
Просто цитують неадеквата
показати весь коментар
08.10.2024 21:00 Відповісти
Автору больше не наливать..
показати весь коментар
08.10.2024 21:03 Відповісти
Про баканова не забув лідор?
показати весь коментар
08.10.2024 21:07 Відповісти
Йшов 10рік збройного протистояння.
показати весь коментар
08.10.2024 21:08 Відповісти
Перечитав. Намагаюсь зрозуміти.
Як казав Хайнріх Хайне (Генріх Гейне), "вас золль ес бедойтен?"
показати весь коментар
08.10.2024 21:09 Відповісти
Першим у списках зрадників має бути тезка
Петра п'ятого.

Один із 73%, які здали Україну на поталу 95му кварталу
показати весь коментар
08.10.2024 21:39 Відповісти
Пороху велика подяка за допомогу ЗСУ
показати весь коментар
08.10.2024 21:42 Відповісти
Дмитрук з переляку аж проголосував з Лондону
показати весь коментар
08.10.2024 21:20 Відповісти
Він ще й не погребує отримувати депутатську зарплату у Лондоні
Зелені перешлють у конверті
показати весь коментар
08.10.2024 22:01 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 21:24 Відповісти
да, он сидел в бункере и в ожидании гауляйтерства после взятия Киева
показати весь коментар
08.10.2024 21:40 Відповісти
Зрадник №1

24 лютого раша почала бомбити Україну

А вже 25 лютого Зєлєнський

заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
показати весь коментар
08.10.2024 21:35 Відповісти
А як щодо того, хто продовжує отримувати роялті від прокатів у ворожий країні Сватів, Мітяя, та ін. низькопробної продукції квартальної студії.
Де санкції? Чи то не липецька фабрика? Не гроші на крові?😎
показати весь коментар
08.10.2024 21:38 Відповісти
Ето другоє
показати весь коментар
08.10.2024 21:49 Відповісти
А проти свого прикацапленого оточення коли санкції уведеш?!
показати весь коментар
08.10.2024 21:41 Відповісти
Он что упоротый на фотке?
показати весь коментар
08.10.2024 21:45 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 21:53 Відповісти
А я подумав що він увів зрадників у Ставку.
Бо санкції впроваджують або застосовують.
показати весь коментар
08.10.2024 22:17 Відповісти
Як там в аенекдоті -что імею то і введу. А все таки Алєксєєв ( яничар з ГРУ) влучне поганяло дов Бубону - Пінгвін. А ще оболваніваніє 73 прозвали операція Буратіно. З чурбана вистругали пінгвіна.
показати весь коментар
08.10.2024 23:36 Відповісти
Аплодисменти , квіти в студію 95 квартала найпотужнішому
показати весь коментар
09.10.2024 05:57 Відповісти
Горе яке, хто ж тепер в опі працюватиме і країной керуавтиме? Як один тепер впорєшся бубочка?
показати весь коментар
09.10.2024 06:12 Відповісти
 
 