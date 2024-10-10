Україна запровадила санкції проти 90 фізосіб та 57 компаній РФ

Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти 90 фізичних і чотирьох юридичних осіб, а також 57 компаній.

Про це йдеться в указах №697/2024 і №698/2024, які розміщені на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

В додадтках до рішень РНБО зазначається, що обмежувальні заходи діятимуть протягом десяти років. Введені вони проти громадян України та Російської Федерації, а також проти чотирьох юридичних осіб зареєстрованих у Республіці Кіпр.

Також санкції ввели проти 54 компаній, зареєстрованих у РФ та трьох компаній, місцем реєстрації яких зазначена Китайська Народна Республіка,

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