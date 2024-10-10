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Новини
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Україна запровадила санкції проти 90 фізосіб та 57 компаній РФ

Україна ввела нові санкції проти РФ

Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти 90 фізичних і чотирьох юридичних осіб, а також 57 компаній.

Про це йдеться в указах  №697/2024 і №698/2024, які розміщені на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

В додадтках до рішень РНБО зазначається, що обмежувальні заходи діятимуть протягом десяти років. Введені вони проти громадян України та Російської Федерації, а також проти чотирьох юридичних осіб зареєстрованих у Республіці Кіпр.

Також санкції ввели  проти 54 компаній, зареєстрованих у РФ та трьох компаній, місцем реєстрації яких зазначена Китайська Народна Республіка,

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Автор: 

росія (65829) санкції (12043)


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Так їм, падлюкам, і треба!
Кажуть, вони просили змилостивитися та лише відрізати вуха.
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10.10.2024 00:22 Відповісти
Щось дуже "жідєнько", там піврашки повинно бути під глухими санкціями.
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10.10.2024 00:26 Відповісти
Не пройшло майже три роки...надумалися...."потужно"...
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10.10.2024 02:01 Відповісти
 
 