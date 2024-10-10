В Запорожской области был взрыв: пострадали два человека, разрушены частные дома (обновлено). ФОТО
Утром 10 октября в Запорожской области прогремел взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Взрывы в Запорожской области", - говорится в сообщении.
До этого он сообщал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области.
Позже стало известно, что в результате российского удара два человека пострадали.
"В Запорожье разрушены частные дома и есть пострадавшие. Таковы последствия утренней атаки россиян на область. По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им помощь", - сообщил Федоров в 7:04.
