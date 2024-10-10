РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9643 посетителя онлайн
Новости
1 729 2

В Запорожской области был взрыв: пострадали два человека, разрушены частные дома (обновлено). ФОТО

Наслідки Запорізької області

Утром 10 октября в Запорожской области прогремел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области", - говорится в сообщении.

До этого он сообщал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области.

Также читайте: На Запорожском направлении оккупанты сосредотачивают штурмовые группы возле Работино и Приютного, - Силы обороны юга

Позже стало известно, что в результате российского удара два человека пострадали.

"В Запорожье разрушены частные дома и есть пострадавшие. Таковы последствия утренней атаки россиян на область. По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им помощь", - сообщил Федоров в 7:04.

Обстріли Запорізької області
Обстріли Запорізької області
Обстріли Запорізької області

Автор: 

взрыв (6885) Запорожская область (3454) КАБ (424)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
було три вибухи
показать весь комментарий
10.10.2024 08:07 Ответить
От тільки кажуть не "дві людини", а "двоє людей" або "дві особи".
показать весь комментарий
10.10.2024 10:33 Ответить
 
 