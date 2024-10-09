На Запорожском направлении оккупанты сосредотачивают штурмовые группы возле Работино и Приютного, - Силы обороны юга

РФ сосредотачивает на передовых позициях вблизи населенных пунктов Работино и Приютное Запорожской области личный состав штурмовых групп. Однако пока создание наступательных группировок не обнаружено. Оккупанты проводят разведывательно-поисковые действия.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно того, начали ли (россияне, - ред.) свои уже более активные штурмовые действия на направлениях на Запорожье. Это возле Работино и возле Приютного. Пока еще они не начали эти штурмы. Но хочу сказать, что враг сосредотачивает уже на передовых позициях личный состав этих штурмовых групп", - сказал Волошин.

По словам спикера, захватчики проводят рекогносцировку, то есть разведывательно-поисковые действия для выявления огневых средств украинских защитников.

Волошин не исключает, что через три-пять дней или неделю россияне могут начать штурмовые действия малыми группами пехоты.

"Сейчас создание наступательных группировок нашей разведкой не обнаружено. Сейчас эти штурмовые группы формируются из тех российских частей и соединений, которые действуют на этом направлении. В частности, это мотострелковые подразделения и подразделения их десантно-штурмовых войск. Там, кроме того, создаются еще такие подразделения, которые будут проводить закрепление. То есть, штурмовая группа в составе небольших групп пехоты от пяти до 10 человек. Они будут осуществлять штурмы, а за ними дальше будут идти группы закрепления, которые будут держать уже эти захваченные позиции", - сказал представитель Сил обороны юга.

