На Запорізькому напрямку окупанти зосереджують штурмові групи біля Роботиного та Приютного, - Сили оборони півдня

На Запорізькому напрямку окупанти зосереджують штурмові групи

РФ зосереджує на передових позиціях поблизу населених пунктів Роботине та Приютне Запорізької області особовий склад штурмових груп. Однак наразі створення наступальних угруповань не виявлено. Окупанти проводять розвідувально-пошукові дії.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо того, чи почали (росіяни, - ред.) свої вже більш активні штурмові дії на напрямках на Запоріжжі. Це біля Роботиного і біля Приютного. Наразі ще вони не розпочали ці штурми. Але хочу сказати, що ворог зосереджує вже на передових позиціях особовий склад цих штурмових груп", - сказав Волошин.

За словами речника, загарбники проводять рекогносцировку, тобто розвідувально-пошукові дії задля виявлення вогневих засобів українських захисників.

Волошин не виключає, що через три-п'ять днів або тиждень росіяни можуть розпочати штурмові дії малими групами піхоти.

"Наразі створення наступальних угруповань нашою розвідкою не виявлено. Зараз ці штурмові групи формуються з тих російських частин і з'єднань, які діють на цьому напрямку. Зокрема, це мотострілецькі підрозділи й підрозділи їхніх десантно-штурмових військ. Там, крім того, створюються ще такі підрозділи, які будуть проводити закріплення. Тобто, штурмова група у складі невеликих груп піхоти від п'яти до 10 людей. Вони будуть здійснювати штурми, а за ними далі будуть йти групи закріплення, які будуть тримати вже ці захоплені позиції", - сказав речник Сил оборони півдня.

