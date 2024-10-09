На Запорізькому напрямку окупанти зосереджують штурмові групи біля Роботиного та Приютного, - Сили оборони півдня

РФ зосереджує на передових позиціях поблизу населених пунктів Роботине та Приютне Запорізької області особовий склад штурмових груп. Однак наразі створення наступальних угруповань не виявлено. Окупанти проводять розвідувально-пошукові дії.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин

"Щодо того, чи почали (росіяни, - ред.) свої вже більш активні штурмові дії на напрямках на Запоріжжі. Це біля Роботиного і біля Приютного. Наразі ще вони не розпочали ці штурми. Але хочу сказати, що ворог зосереджує вже на передових позиціях особовий склад цих штурмових груп", - сказав Волошин.

За словами речника, загарбники проводять рекогносцировку, тобто розвідувально-пошукові дії задля виявлення вогневих засобів українських захисників.

Волошин не виключає, що через три-п'ять днів або тиждень росіяни можуть розпочати штурмові дії малими групами піхоти.

"Наразі створення наступальних угруповань нашою розвідкою не виявлено. Зараз ці штурмові групи формуються з тих російських частин і з'єднань, які діють на цьому напрямку. Зокрема, це мотострілецькі підрозділи й підрозділи їхніх десантно-штурмових військ. Там, крім того, створюються ще такі підрозділи, які будуть проводити закріплення. Тобто, штурмова група у складі невеликих груп піхоти від п'яти до 10 людей. Вони будуть здійснювати штурми, а за ними далі будуть йти групи закріплення, які будуть тримати вже ці захоплені позиції", - сказав речник Сил оборони півдня.

