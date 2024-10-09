Сили оборони Півдня за добу знищили 106 окупантів та 23 одиниці озброєння й військової техніки

Протягом минулої доби російська армія втратила на півдні 106 осіб особового складу.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Так, упродовж доби втрати особового складу противника становили 106 осіб.



Також ворог втратив 23 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

12 одиниць автомобільної техніки;

2 гаубиці;

1 міномет;

2 БпЛА (Суперкам, Орлан-10);

3 мотоцикли;

3 човни.

Крім того, знищено 14 БпЛА типу "Shahed-136".

Також українські захисники уразили 9 бліндажів, місце зберігання боєприпасів, 2 місця зльоту БпЛА, 2 спостережні пункти та 1 вогневу позицію.

Ситуація на Півдні

Як зазначається, упродовж минулої доби зафіксовано 2 спроби штурмів на Оріхівському та 6 на Херсонському напрямку.



Окупанти продовжують артилерійські обстріли, завдають авіаційних ударів, застосовують ударні БпЛА різних типів, ведуть аеророзвідку.



За 8 жовтня ворог застосував 285 FPV-дронів, з них 6 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА 333 осколкових боєприпаси.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 664 120 російських загарбників.