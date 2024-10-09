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Силы обороны Юга за сутки уничтожили 106 оккупантов и 23 единицы вооружения и военной техники

Знищення техніки РФ

За прошедшие сутки российская армия потеряла на юге 106 человек личного состава.

Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение суток потери личного состава противника составили 106 человек.

Также враг потерял 23 единицы вооружения и военной техники, из них:

  • 12 единиц автомобильной техники;
  • 2 гаубицы;
  • 1 миномет;
  • 2 БПЛА (Суперкам, Орлан-10);
  • 3 мотоцикла;
  • 3 лодки.

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Кроме того, уничтожено 14 БПЛА типа "Shahed-136".

Также украинские защитники поразили 9 блиндажей, место хранения боеприпасов, 2 места взлета БПЛА, 2 наблюдательных пункта и 1 огневую позицию.

Ситуация на Юге

Как отмечается, за прошедшие сутки зафиксировано 2 попытки штурмов на Ореховском и 6 - на Херсонском направлениях.

Оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы, наносят авиационные удары, применяют ударные БПЛА различных типов, ведут аэроразведку.

За 8 октября враг применил 285 FPV-дронов, из них - 6 ударных БПЛА типа "Ланцет", сбросил с БПЛА 333 осколочных боеприпаса.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 664 120 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19547) ликвидация (3654) уничтожение (7148) Силы обороны юга (341)


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