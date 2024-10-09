Силы обороны Юга за сутки уничтожили 106 оккупантов и 23 единицы вооружения и военной техники
За прошедшие сутки российская армия потеряла на юге 106 человек личного состава.
Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Так, в течение суток потери личного состава противника составили 106 человек.
Также враг потерял 23 единицы вооружения и военной техники, из них:
- 12 единиц автомобильной техники;
- 2 гаубицы;
- 1 миномет;
- 2 БПЛА (Суперкам, Орлан-10);
- 3 мотоцикла;
- 3 лодки.
Кроме того, уничтожено 14 БПЛА типа "Shahed-136".
Также украинские защитники поразили 9 блиндажей, место хранения боеприпасов, 2 места взлета БПЛА, 2 наблюдательных пункта и 1 огневую позицию.
Ситуация на Юге
Как отмечается, за прошедшие сутки зафиксировано 2 попытки штурмов на Ореховском и 6 - на Херсонском направлениях.
Оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы, наносят авиационные удары, применяют ударные БПЛА различных типов, ведут аэроразведку.
За 8 октября враг применил 285 FPV-дронов, из них - 6 ударных БПЛА типа "Ланцет", сбросил с БПЛА 333 осколочных боеприпаса.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 664 120 российских захватчиков.
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