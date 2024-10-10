Враг ночью ударил по окрестностям Николаева, попал в складское помещение

На Николаевщине в ночь на 10 октября силы ПВО сбили четыре БПЛА типа "Shahed 131/136". Вечером враг ударил по окрестностям Николаева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Вчера вечером, 9 октября, в 22:15 враг атаковал инфраструктурный объект в окрестностях города, предварительно - крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными. Повреждены складские здания. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки россияне FPV-дронами атаковали Куцурубскую громаду, а также нанесли артобстрелы.

В результате чего в с. Солончаки повреждены два жилых дома, в с. Дмитровка - три жилых дома, линия электропередач, газопровод, хозяйственные постройки, неработающее учреждение дошкольного образования и три транспортных средства. Пострадавших нет.

Кроме того, вчера, 9 октября, в 14:08 враг атаковал г. Очаков Очаковской громады дроном типа FPV. Пострадавших нет.

